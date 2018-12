Klaus Riskær har fået nok: Intet folkestyre kan overleve uden befolkningens tillid

I starten af oktober havde jeg fået nok. Som så mange andre kunne jeg konstatere - hvad jeg egentligt godt vidste i forvejen - at det er umuligt at råbe politikerne op. Og hvis de en sjælden gang hører efter, så lytter de aldrig. Med mindre der er overskrifter og skandaler. I flere år har jeg gennem bøger, interviews, notater og YouTube forsøgt at råbe dem op, men det har været som at råbe ind i en sæk cement.

Så jeg omdannede mig selv til et 'politisk parti' og modtog 23. oktober Indenrigsministeriets godkendelse af 'Partiet Klaus Riskær Pedersen'. Danmarks første 'politiske parti' uden bestyrelse, repræsentantskab, medlemmer eller partiprogram, og lagde straks mine politiske pejlemærker ud på stilop.dk. For et par dage siden offentliggjorde Indenrigsministeriet, at jeg allerede har indsamlet 4.267 underskrifter, og dermed er rykket til førstepladsen blandt de partier, der gør samme forsøg.

Vi har alle oplevet, at det, vi har udbedret, repareret, forbedret og vedligeholdt, til sidst ikke kunne lappes mere sammen, og nyt derfor måtte erstatte gammelt. I samme situation befinder vores velfærdsstat sig. Der er tilpasset og tilføjet, ændret og omformet, men alt sammen som reparationer og vedligeholdelse af et fundament, der ikke længere kan bære alt det, man har stablet oven på det, og derfor er i fare for at bryde sammen.

Politikere er velmenende nok; faktisk er de hårdtarbejdende, og mange af dem er dygtige og kvalificerede personer, men de lever i en verden, hvor politikere er blevet til embedsmænd, og embedsmænd er blevet til politikere. Det hele er endt som en gigantisk driftsorganisation, hvor ingen har evnen og kræfterne til andet end blot at holde den ved lige. Politikerne er endt som en flok mellemledere, der intet evner, før embedsværk og dyrt betalte rådgivningsfirmaer har forklaret dem, hvad der skal gøres. I en organisation af den type, som vort folkestyre har udviklet sig til, er betingelserne ikke til stede for at skabe afgørende forandringer og nødvendig udvikling. Det sidste århundredes slidte og ineffektive fordelingsmodel skal erstattes af tidsvarende løsninger, hvor det er befolkningen og dens behov, der tages udgangspunkt i.

Når innovation, omstilling og forandringsevne ikke flyder fra vort politiske system, skal det ikke nødvendigvis tages som udtryk for dårlig vilje, men som det forudsigelige resultat af en tung og sammenspist organisation, hvor politikere og embedsmænd styrker hinanden i de samme fejl, og hvor den lovgivende forsamling med en gennemsnitsalder under 40 år simpelthen ikke har erfaring og kompetencer til at skære igennem. En parlamentarisk forsamling, der svækkes yderligere ved den omstændighed, at de har gjort politik til deres levebrød, hvor politik rettelig bør være tidsafmålte besøg af velmenende borgere, der arbejder til det fælles bedste.

I takt med, at disse undladelsessynder griber om sig, bliver afstanden imellem virkelighed (befolkningen) og staten (politikerne) større, og resulterer i, at politikere rangerer lavest på listen over professionel troværdighed. Men i et samfund, hvor fællesskabet ledes af politikere, hvorom der ikke står tillid og respekt, vil passiv accept af en sådan tilstand repræsentere et (ikke-erkendt) anslag mod vort folkestyre, da intet folkestyre kan overleve uden befolkningens tillid.

Sådan er det også andre steder. I USA har man valgt en populist som Donald Trump, og i Frankrig en præsident mere som et fravalg. I Italien har man valgt en eksperimentel regering, og i Mexico vælger 53 pct. af befolkningen eksperimentel socialisme. Selv i Sverige har de regeringskrise på tredje måned. I alle disse tilfælde vil det gå galt, og i alle tilfælde vil det koste befolkningerne og staterne dyrt. Men i samtlige tilfælde er det de etablerede politiske partiers skyld, at situationen overhovedet er kommet hertil. Sådan kommer det ikke til at gå i Danmark. Her tænker vi os om, og når tingene bliver tossede nok, så får vi tilpasset og forandret, men indenfor rammerne af vort stabile folkestyre, som vi alle værner om.

Den del af befolkningen, der deler mine bekymringer, bør overveje at støtte min opstilling til folketingsvalget, så jeg kan komme ind i maskinrummet og få skabt den dialog og det udviklingsrum med de etablerede politiske partier, som er afgørende for, at vi kan få lagt et nyt fundament: Ryddet op i vort skattesystem, ændret på den finansielle sektor, afsluttet ineffektivitet i overførselsindkomsterne, men først og fremmest: Sikre, at vi kan opretholde vores velfærdsstat samtidig med, at vi finansierer de klima- og miljøforbedringer, der skal gøre Danmark til foregangsland. En gang til.