Kig op over hækken og se efter helheden

På kant: Vi søger alle sammen de rette ord. Både når vi skal forklare kæresten, at vi igen glemte hendes fødselsdag, og når vi gerne vil høres i det offentlige rum. Det er nemlig bestemte søgeord, der bestemmer, hvem der får øje på, hvad i det massive informationsbombardement, som udgør det danske mediebillede. Hvis jeg nu skriver "Mette Bock" her i klummen, så ved jeg, at den dukker op i ministerens medieovervågning (Hej Mette). Jeg vil også lige nævne kulturministeriet, Folketinget og Kulturudvalget for god ordens skyld (også hej til jer). Så rammer jeg lidt bredere. For nogle gange er det, som om vi ikke så godt kan høres herovre fra provinsen.

Efterhånden læser vi nemlig kun det, vi allerede godt ved, eller som vi ved, vi gerne vil vide. Og så forbliver der regionale regionalt, selv om det måske har nationalt interesse. Det samme gælder forresten også provins til provins. Selv om jeg bor i Randers, vil jeg frygtelig gerne vide, hvad der sker i Svendborg, hvis det har national relevans.

"Provins" er et søgeord, der formodentlig ikke figurerer i medieovervågningen ret mange steder hos beslutningstagere, meningsdannere, chefredaktører og andet godtfolk i pressens og magtens centrum. Det burde det måske. Sammen med ord som "Jydepotte" , "Jysk solformørkelse" og andre kælenavne.

"National interesse" er ikke et spørgsmål om geografisk placering eller smarte søgeord, men et spørgsmål om indhold, kvalitet og hjerteblod.