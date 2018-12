Kan vi holde til at arbejde i mere end 50 år?

Arbejde: I debatten om nedslidning og pensionsalder lyder det til, at man bare skal holde til det lange arbejdsliv eller blive nedslidt.

Laura Lindahl fra LA mener, at det er den enkeltes ansvar at undgå fag, hvor man slides ned. Eller være parat til at skifte karriere i en alder af 40-50 år.

I den ideelle verden burde vi have et arbejdsmarked, hvor nedslidning ikke kan ske. Så simpelt er det desværre ikke. Selv på arbejdspladser, hvor man gør rigtig meget for at forebygge nedslidning og undgå arbejdsulykker, lykkes det heller ikke altid.

Vi har som samfund brug for håndværkere, social- og sundhedspersonale, pædagoger og produktionsfolk. Alle er faggrupper med stor risiko for nedslidning. Så meget desto vigtigere er det, at de kan udføre deres arbejde i et arbejdsmiljø, der tager størst mulig hensyn til deres sundhed og sikkerhed. Det dur ikke, at man starter med at blive slidt ned som 16-18 årig på et arbejdsmarked, hvor man først kan gå på pension, når man er over 70 år. Det må være åbenlyst for de fleste.

Vi kan ikke nøjes med at lægge ansvaret på skuldrene af de 18-årige, når de skal vælge uddannelse og fremtid. Vi er nødt til at påtage os et politisk ansvar.

Når jeg gerne vil drøfte ugentlig arbejdstid og andre måder at indrette samfundet på, er det, fordi jeg gerne vil skabe de politiske rammer for, at vi alle kan leve gode liv. Liv, hvor arbejdet ikke gør os fysisk eller psykisk nedslidte eller syge i den grad, som det for ofte sker i dag - liv, hvor det også er muligt at gøre andet og mere i sit liv end blot at arbejde.