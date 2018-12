Det er et par år siden nu, men den fornemmelse af at se mig selv udefra - og se hvor dum, jeg havde været - sidder stadig i kroppen. Jeg og en fotograf var kørt vestpå fra Aarhus for at tale med folk i Vestjylland om debatten om Udkantsdanmark. Var de tilfredse med de politiske løfter om udflytning af arbejdspladser osv. eller var de stadig sure?

I et skur på havnen i Thorsminde talte vi med en flok lokale om skolen, der var lukket - sådan måtte det jo være med så få børn. Vi talte om at leve med visheden om, at der er langt til akutsygehus, når det går galt, og om at det jo egentligt ikke er nogens skyld, at Thorsminde - den mindste af havnebyerne på vestkysten - skrumper hvert eneste år. Da jeg, for at holde samtalen på sporet, spurgte hvordan det så er - sådan alt i alt - at bo i Udkantsdanmark blev der stille i skuret på den måde, der bliver stille i en film, hvor der sker noget skrækkeligt lige om lidt.

"Udkantsdanmark, siger du? Når I bliver ved med at tale sådan om os, er det da klart, at der ikke er nogen, der vil flytte hertil," lød svaret, der endelig brød tavsheden.

"Det lyder som om, du synes, vi er dumme herude."

Samtalen kom aldrig for alvor i gang igen, inden vi rullede ud af byen for blot senere på dagen at møde mennesker, der mente, at ordet udkantsdansker var det samme som at blive kaldt for "perker", og andre der havde det lidt stramt med "journalister, der kommer ridende ind i reservatet" for at tale med indfødte.

På vej hjem til avisens redaktion den aften var jeg rystet over mig selv. Jeg er opvokset i Vestjylland, jeg er nærmest den første i familien, der har forceret den jyske højderyg med en flyttebil, og alligevel havde selv jeg haft så lidt fornemmelse for hvordan samfundsdebatten i denne del af landet blev opfattet. Mangel på sammenhængskraft kan man kalde det, som et udtryk for, at den mentale infrastruktur i Danmark måske ikke er, som den burde være. Resultatet ved folketingsvalget i 2015 og Dansk Folkepartis massive fremgang i dele af landet blev jo i hvert fald af mange udlagt som en folkelig protest mod eliten i København.

Hvis der er noget om den snak, så er det ganske alvorligt. Som samfundsforskere peger på, er sammenhængskraften og forståelsen for hinanden forudsætningen for, at et velfærdssamfund overhovedet fungerer: Hvis vi ikke føler solidaritet med hinanden, mister vi i sidste ende viljen til at bakke op udligningsordninger mellem rige og fattigere kommuner, og til at betale skat til en kasse, som man er fælles om sammen med alle de andre i det nationale fællesskab.

Den britiske samfundsforsker Benedict Andersons har beskrevet det som, at vi lever i et forestillet fællesskab. Vi kender ikke alle de andre i en nation som Danmark, men vi læser de samme aviser, og ser de samme udsendelser i tv og så forestiller vi os ikke mindst, at de andre også læser og ser det samme på samme tid. Det skaber følelsen af et horisontalt broderskab. Anderson formulerede sit teori i 1983, og i dag læser langt færre aviser og ser nyheder på tv. Det er i sig selv med til at svække det forestillede fællesskab, og det gør mediernes betydning for sammenhængskraften svagere, men det er ikke et argument for, at medierne ikke skal forsøge at skabe fællesskab, sammenhængskraft og forståelse i samfundet. Jo mere vi bekræftes i vores eget syn på verden i de sociale mediers ekkokamre, des større er behovet for medier, der forsøger at skabe forståelse mellem forskellige dele af landet, forskellige samfundslag, kulturer og religioner.

Pointen er ikke, at vi i Danmark er meget forskellige, men vi tror, at vi er forskellige, hvilket er et problem i sig selv. At det er sådan, har medierne en del af skylden for, når vi skriver om forfaldet i Udkantsdanmark og sjældent om det der fungerer. Men det er også medierne, der kan få os tættere sammen igen. Det kræver - helt enkelt, at vi tager en blok og en fotograf i hånden og tager ud i virkeligheden. Det vrimler med almindelige mennesker i danske medier, men de er ofte cases til nyheder om f.eks. unge, der ryger. Vi skal måske i højere grad dyrke den journalistiske reportage, altså den journalistik, som mere ukoreograferet tager ud beskriver verden, og ikke mindst reelt lytter. Tænk, hvad man kan få ud af at slå sig ned i et skur i Thorsminde - selv når der er stille.