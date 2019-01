Kaj Munk vidste, hvad han ville - uden at vide hvor han havde sig selv

Det er i dag 75 år siden, Kaj Munk, digterpræsten fra vestjyske Vedersø, blev dræbt af en terrorgruppe fra Nazityskland i Hørbylunde ved Silkeborg. Han fik ikon-status under besættelsen for sin modige talen tyskerne midt imod, men efter befrielsen falmede berømmelsen, og Kaj Munk blev også nedvurderet som teolog - uden grund. For der er al mulig god grund til at påvise hans aktualitet, selv så mange år efter.

Fra sin barndom i roepolakkernes kirke i Maribo medtog han sin store hengivenhed for jomfru Maria. Ved 400-året for Reformationens indførelse i Danmark i 1936 skrev han i flere artikler om manglende reformation i kirken - herunder i den katolske kirke. Om den skrev han imod "cølibatsvineriet og helgensvindelen," som den stadig mangler at reformere sig væk fra. Han havde også udsyn til den ortodokse kirkes stærke opstandelsestro. Da økumenisk betyder "hele den beboede jord", er det en god betegnelse for Munks teologi. Den blev inspirerende for at få afskaffet apartheid i Sydafrika. Den tyske teolog og Kaj Munk-formidler Paul Gerhard Schoenborn har påvist, at Kaj Munks teologi var en markant Jesu efterfølgelses-teologi, inspireret af hans læsning af Søren Kierkegaard som ung. Den tåler sammenligning med den, som Dietrich Bonhoeffer stod for i Tyskland med livet som indsats i Kaj Munks samtid, og den blev klart udtrykt i hans prædiken i Københavns domkirke 5. december 1943 med ordene: "Det dyrebareste er Kristus selv, men det næstdyrebareste - det er martyrsindet."

Som sandheds-insisterende teolog var Kaj Munk en stor teolog, der søgte tilbage til Jesus fra Nazareth som den, der havde den grundlæggende stemme i kirken, og hvis Kaj Munk levede i dag og blev opmærksom på, at der ikke tales sandt i folkekirken i de to trosbekendelses-tekster, der er trykt i Den danske Salmebog, ville han kæmpe for at få sandheden frem - ud fra hans kendte udsagn fra 9. april 1935: "Aldrig, aldrig, aldrig spørge om det nytter, bare, om det er sandt."

Kaj Munks teologi kom også frem ved det, der blev til en forsoningsgudstjeneste ved markeringen af hans 100 års fødselsdag i Toreby Kirke i 1998, fordi den tyske ambassades kulturattaché Boris Ruge ville deltage. Her blev Kaj Munks forsoningsteologi udtrykt i sønnen, Arne Munks, hilsen - på tysk - til Boris Ruge. Ikke mindst i citatet fra dramaet "Niels Ebbesen": "Der skal komme en stor fredens dag - ... da vi og vor nabo lever side om side hinanden til gavn." Forsoningen blev ikke alene forkyndt, men også praktiseret i kirken - ved et håndtryk mellem Arne Munk og Boris Ruge foran kirkens alter.

Da Kaj Munk var meget optaget af det nordiske fællesskab, foreslog jeg, at Lunds domkirke kunne være det rette sted for markeringen af 60-året for drabet på ham. Ved gudstjenesten læste præst ved domkirken, Veronica Helm Andréason, hans prædikentil 23. søndag efter Trinitatis op, hvor hans krav om, at der skal være ro og ophøjethed over gudstjenesten: "Ikke hvis det opnås ved fortielse og løgn. Den gudstjeneste, der er bange for sandheden, er en Satanstjeneste... Sandheden er ikke noget for forsigtige folk. De skal ikke have sandhed, men sofa.... Var Kristus forsigtig? Var martyrerne forsigtige?"

Denne markante bekendelse til sandheden gav han også udtryk for, da han talte i Odense 4. november 1940, og udtalte om Svendborg Avis' omtale af hans tale i Ollerup i den 28. juli 1940 - som senere dannede et billede af Kaj Munk som tyskvenlig, fordi avisens referent havde udeladt de tyskkritiske afsnit af talen af hensyn til censuren: "Et blad refererede nøjagtigt det halve af, hvad jeg sagde, og udgav det for hele sandheden... Jeg stempler det nr. som løgnagtigt og fejt." Dette svarer til den engelsksprogede vending: "Lying by omission" - "at lyve ved at udelade."

Der er sandelig brug for at blive inspireret af hans sandheds-teologi den dag i dag. Den udtrykker det, som Kaj Munk skrev ned i kort form - allerede i sin studietid på Regensen i 1923: "Hvad er kristendom? Ærbødighed for Kristus." 75 år efter drabet på ham er der grund til at mindes ham for det, som han stod for og kæmpede for - med livet som indsats. Uden at glemme, at han så sig selv som et menneske, der i mangt og meget ikke vidste, hvor han havde sig selv.