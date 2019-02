Kærligheden er den største dyd af alle

Dyder: "Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt". Gør den? Ja, hvis der er noget i denne verden, som kan tåle, tro , håbe og udholde alt, så er det kærligheden. Det er Paulus, der skriver sådan om kærligheden i et brev i Det nye Testamente. I et helt kapitel, som kaldes Kærlighedens Højsang taler han om kærligheden ikke kun som en følelse, men som en måde at forstå livet, en livskraft og en vej at gå. Han slutter med det berømte "Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre; men størst af dem er kærligheden"

Kærligheden er størst. Den stærkeste kraft. Den største dyd. Denne serie af klummer handler om de syv kristne dyder - tro, håb, kærlighed, visdom, retfærdighed, tapperhed og mådehold. Kærlighed er et meget stort ord, som rummer så forskellige erfaringer som erotisk tiltrækning, lidenskab, omsorg, tillid, venskab, barmhjertighed, hengivenhed, forbundethed, vilje og endnu mere. Kærligheden er mere end en følelse og mere end én følelse. Når vi finder den, er det lykken; når vi går fejl af den eller misbruger den, er det ulykke og ødelæggelse af liv. I den traditionelle fremstilling af kærligheden som en kristen dyd er symbolet et hjerte og billedet er en kvinde med små børn på armen - ikke kun et.

Det fortæller, at kærligheden er hjertet, det livgivende, livsnødvendige. Alene billederne fortæller, at kærligheden ikke kun er en følelse, som det kan være dejligt, men også forfærdeligt at have Det er også handling i omsorg for andre og fællesskab, at holde nogen i armene. I Det nye Testamente forstås kærligheden først og fremmest som handling over for andre mennesker, eller rettere: Kærlighed er hjertets bevægelse til at kunne sætte sig i det andet menneskes sted og føle med det andet menneske, og samtidig er den bevægelsen til at tage hånd om den andens liv - som i fortællingen om den barmhjertige samaritaner: Han bliver bevæget, da han ser manden i grøften, og derfor tager han hånd om ham,, selvom han ikke kender ham og derfor ikke kan føle venskab for ham.

Hvis kærligheden også skal gælde ens fjender, som Jesus siger, så er det ikke varme venskabelige følelser - for så var der jo ikke tale om fjender. Så er det vilje til at se selv fjenden som en, der kunne være mig selv. Det er kærlighed som evne til at sætte sig i andres sted. Ligesom en mor tager sig af børnene, også når hun ikke har lyst til det, sådan er kærlighed også forbundet med pligt - men også med glæde ved selv at være en del af andres liv og lyst til, at de skal trives.

Det gælder altså om søge kærligheden som en vej i livet. Man siger, at kærlighed gør blind - og tænker nok på den blinde forelskelse. Men mere rigtigt er det nok, at kærligheden gør seende. I kærlighed får vi et nyt blik for verden og også for os selv. Derfor er kærligheden også en social drivkraft. Kærligheden er den største, fordi den både omfatter den kærlighed, vi ikke kan lade være med at føle for vores nærmeste og den kærlighed, der bevæger mennesker til forsoning med fjender og hjælp til fremmede. I kristen forståelse er Gud kærlighed. Den fuldkomne kærlighed, der tåler, tror, håber, udholder alt er guddommelig. Vores almindelige liv er fulde af kærlighedssvigt og alle mulige misbrug og overgreb. Men hvis kærligheden er en vej og ikke kun en følelse indeni, så fører den hele tiden ind i fremtiden. Hver dag møder vi den, og hver dag kan vi give den videre.