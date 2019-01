Kære Venstrefolk! Kan I acceptere at være med til at haste centralisering igennem?

Regioner: Kære Venstre-folk. Eller for at være mere præcis: Kære alle jer Venstre-folk, som jeg har mødt til de mere end hundrede foredrag om min bog Udkantsmyten, der er en af kritik af centraliseringen af Danmark. Jer fra bl.a. seniorhøjskolen i Bogense, fra sognegården i Børkop og fra erhvervsforeningen i Aalestrup. Jer, som er enige med mig i, at centraliseringen i 00'erne gik alt for vidt.

Kan I virkelig være enige, når jeres partiformand Lars Løkke nu igen præsenterer reformer, centraliserer vores samfund endnu mere, end det allerede er sket? Bliver I ikke bekymrede, når der nu skal overføres ansvar fra folkevalgte til embedsmænd?

I ved jo, at Lars Løkkes kommunalreform langtfra var en succes. Sidste år havde den ti års jubilæum, men fejringen foregik i stilhed. Ligesom nu, blev besparelser stillet i udsigt, men de har aldrig materialiseret sig. På flere velfærdsområder er det endda blevet dyrere. I stedet har vi fået centralisering fra de små til de store byer.

For slet ikke at snakke om de små lokalsamfund, hvor jeres politiske bevægelse har sin oprindelse. Her har reformen betydet lukningen af 321 folkeskoler, 173 rådhuse, 102 plejehjem, 67 dagbehandlingstilbud, 44 specialskoler og 23 hospitaler. I den tilhørende skattereform blev der lukket 180 skattecentre. En centraliseringsøvelse, der risikerer at løbe op i 100 milliarder i mistede skatteindtægter, inden den er endeligt opgjort.

Jeg ved, at I allerede er klar over det. Jeg skriver det ikke for at gnide salt i såret. Men for at huske på, at selvom udgangspunktet for en reform ikke er centralisering, så kan det meget nemt ende med det alligevel. Særligt når ikke-folkevalgte embedsmænd får magt over processen. I statsministerens nytårstale lægges der op til 21 sundhedsfællesskaber omkring akutmodtagelserne. Men hvor stiller det egentlig de resterende 29 sygehuse, som ikke har akutmodtagelse? Har man i byer som Svendborg, Vejle eller Silkeborg nogen sikkerhed for, at de ikke bare på sigt afvikles og underlægges det akutsygehus, som de parres med?

Jeg tror også, at I ligesom mig bliver bekymrede, når Professor Kjeld Møller Pedersen vurderer, at en tredjedel af landets kommuner er for små til at løse de behandlingsopgaver, der tilsyneladende skal overgå til kommunerne. Vil vi, ligesom i 00'erne, se at den ene centraliseringsreform følges af den anden, så der lægges op til en ny runde af kommunesammenlægninger? Det tegner ikke godt for mindre kommuner som Odder, Lemvig, Billund eller Morsø. Kommuner, som i dag drives af jeres partifæller, men kan tvinges sammen med deres større naboer, for at løse de nye opgaver.

Og for at slutte med det, der egentlig piner mig mest: Jeg har altid oplevet jer som modstandere af, at mere magt samles hos bureaukrater uden et folkeligt mandat. Jeg ved, at ingen mere end jer, står vagt om lokal medbestemmelse og om, at man skal stå til ansvar over for borgerne, hvis man skal have magt i det her samfund.

Kære Venstre-folk. Jeg tror ikke, at alt var bedre i gamle dage, og at intet skal laves om. Det ved jeg, at I heller ikke synes. Men er det ikke netop i de her år, at vi skal stå vagt om nærheden i det lokale Danmark, og sige nej til flere centraliseringsreformer, der hiver den naturlige energi ud af provinsbyerne? Kan I virkelig acceptere, at jeres partiformand går forrest i en omfattende centraliseringsreform, med huj og hast op til et valg? Det var ikke det indtryk jeg fik, da jeg mødte jer i Bogense, Børkop og Aalestrup.