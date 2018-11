Kære Mette og Lars, skal vi ikke lade børn være børn?

Børns vilkår: Der var engang, hvor vi tre var enige om det helt indlysende: I Danmark skal børn ikke vokse op i fattigdom. Børn skal ikke spærres inde. Og børn skal ikke skilles fra deres familier.

Sådan er det desværre ikke længere.

For omtrent 14 dage siden var jeg i Flensborg og besøge danske familier, der er flygtet over grænsen. Hvis ikke de havde gjort det, var de blevet splittet ad. For danskeres stedbørn fra Thailand eller Brasilien er uøns­kede i Danmark. Selvom de taler dansk. Selvom de går i skole, har venner og slået rødder.

Men med afsæt i et fiktivt skræmmebillede om koranskoler, er familier flygtet over grænsen eller børn som thailandske Baem rejst tilbage til Thailand, hvor hun nu bor i en træhytte hos en morfar, hun ikke kender. I stedet for at bo med sin mor og danske stedfar i Danmark. 61 andre børn er de sidste 21 måneder blevet skilt fra deres familier på grund af lovgivningen om integrationsvurderinger - og derfor sender vi nu danske familier på flugt ud af landet.

Med andre ord skaber I problemer i stedet for at løse dem. For det er jeres og Dansks Folkepartis lov­giv­ning, som blev sjusket og hastet igennem, der har skabt det her makværk.

I vil nok mene, at sådan er det jo, når man fører en stram udlændingepolitik. Men jeres politik har slået fejl. Den giver os ikke tryghed for, at vores reelle problemer bliver løst. Den skaber tværtimod utryghed og split­ter familier ad. Sådan går det, når I lader Dansk Folkeparti bestemme.

Derfor ser jeg også med stor bekymring på, at Dansk Folkeparti i forbindelse med finansloven vil have sænket integrationsydelsen yderligere. Den i forvejen lave ydelse rammer i dag over 17.000 børn. De læger og organisationer, der møder de fattige familier siger, at de oplever armod som i gamle dage - læg dertil at kontanthjælpsloftet ramte i 2017 ca. 28.000 børnefamilier. Derfor har vi, ifølge det seneste opgørelse fra AE-rådet, fortsat omkring 50.000 fattige børn i Danmark.

For ikke længe siden har begge ment noget andet. Der var engang, hvor du Mette Frederiksen mente, at 50.000 fattige børn er 50.000 for mange fattige børn. Det var dengang vi to sammen fremsatte et forslag om at afskaffe VKO's fattigdomsydelser - netop for at hjælpe børnene. Ydelser, som nu med kontant­hjælps­loft og integrationsydelse er blevet endnu lavere. Alligevel har du også her ændret holdning. Nu mener du, at det er uansvarligt at sætte ydelserne op. Og vil parkere spørgsmålet om fattigdomsydelserne i en kommission. Især må de fattige børn vente.

Og Lars Løkke, du sagde i sidste valgkamp, at din politik ikke ville sende nogen under den fattig­doms­græn­se, vi i SR-regeringen havde indført. Siden kom så kontanthjælpsloftet og den lavere integrationsydelse, som har gjort flere fattige. Ifølge Finansministeriets skøn vil ca. 1.200 flere komme i job som følge af fattigdomsydelser. Til gengæld er der desværre ingen tvivl om, at når man vokser op i fattigdom er der større sandsynlighed for at ende i kriminalitet og blive radikaliseret enten af religiøse eller af bander. Du skaber større problemer end du løser.

Kære begge, jeres politik er også med til at øge mulighederne for at børn kan blive spærret inde under fængselslignende forhold. Ungdomskriminaliteten er halveret de sidste 25 år. Alligevel vil I nu indføre lovgivning, hvor 10 årige kan blive spærret inde på institutioner under forhold, der minder om fængsel.

Og så er der udrejsecenter Sjælsmark. Efter mit besøg for et par uger siden kan jeg stadig ikke ryste fængselsfølelsen af mig. Fagfolk har vurderet, at det kan give varige psykiske mén at opholde sig der mere end 14 dage. Ja, de menneskers fremtid er ikke i Danmark, men når de er her, er det fordi de ikke kan sendes hjem pga. forhold, hverken de eller vi er herre over.

Hvorfor skal vi straffe børnene? Det forstår jeg ikke.

Kære begge, kan vi ikke blive enige om det indlysende: Børn er børn og skal behandles derefter. Stop nu den hjerteløse politik. Og hold op med at lade Dansk Folkeparti trække jer rundt ved næsen. Tør vi, kan vi skabe en bedre fremtid for alle børn i Danmark.