Julegaverne, der tjener penge, mens du sover

I år vil jeg give mig selv en julegave, der tjener penge, mens jeg sover. Det intelligente hjem er i dag ikke bare for nørder, men nemt at installere, og noget der er penge i. Tag nu for eksempel styring af varmeforbrug. Det er der virkelig penge i - mellem 23 og 37 procents besparelse på energiforbruget i de rum, man gør intelligente, alt efter hvem man spørger.

Hvor kommer det intelligente ind i billedet? I praksis foregår det på den måde, at man skifter huset (den grå kapsel) på radiatortermostaten. Hvis man er lidt fingernem, kan man selv gøre det. Det, man monterer, rummer styreelektronik og lidt mekanik, der kan skrue op og ned for varmen. Ovenpå det er der så sensorer, der måler temperaturen, og noget intelligens oppe i internetskyen, der gør det hele endnu mere smart. Slut med at køre fuld knald på, når der lukkes et vindue op - eller køre 20 grader i stuen døgnet rundt, uanset om man er hjemme eller ej - eller når man er på ferie. Der er en del producenter af den slags udstyr i dag. Mit personlige mål er at spare 25 procent på fjernvarmeregningen. Hvis det holder, er investeringen tjent hjem allerede i år 1 - nu må vi se.

Før jeg kom frem til varmen, kiggede jeg på vores strømforbrug. Det samlede projekt kalder jeg 'Grøn Uden Afsavn'. Jeg har nu bevist, at vi kan reducere vores strømforbrug drastisk uden på nogen måde at skulle sidde i buldermørke, og lige om lidt vil jeg gøre det samme med varmen, så vi slipper for vanter og islandske sweatre, men alligevel sparer dramatisk på varmeforbruget. På strømfronten var det en stor succes - det lykkedes faktisk mere end halvere vores strømforbrug. Alle pærer blev skiftet til LED, og ud røg gamle strømslugende PC'er, en antik forstærker og ditto kummefryser.

I dag bruger vi Philips Hue, som er en af de gode alternativer på intelligent strømstyring. LED-pærerne har indbygget styring. Ud over Philips HUE har IKEA glimrende løsninger i dag, og IKEA fungerer sammen med Philips Hue. En af de andre gode alternativer er LIFX, de er billige, og i modsætning til Philips Hue kræver de ingen central styre-enhed i hjemmet, da pærerne har indbygget Wi-fi. Jeg kører en blanding af Philips Hue og en smule IKEA. Med sensorer glemmer vi ikke at slukke for lyset. Og så er det meget nemt og brugervenligt. Hvis man har fem lamper i stuen, kan man tænde dem i et hug, og slukke dem på samme måde. Man kan også sætte systemet op til at tænde og slukke lyset skiftende steder i løbet af en aften, så det er umuligt at se, at man ikke er hjemme.

Men det stopper ikke her; det intelligente hjem kan meget mere. At alt hænger sammen via internetskyen giver nye muligheder. Systemet kan genkende mig på min smartphone, registrere at jeg går, og så automatisk sætte hele huset i dvale rent strømmæssigt, når jeg forlader det. Alarm og belysning snakker også med hinanden via internetskyen, og når jeg kommer hjem, slår alarmen fra, og lyset tænder. Vaskemaskinen holder øje med strømforbruget, og den går i gang, når der er overskudsstrøm. Min garage - der også er mit mødelokale - kigger i min kalender og beslutter selv at sætte varme på, når den kan se, jeg har et møde. Havevandingsanlægget kigger i vejrudsigten, inden det går i gang; der er jo ingen grund til at vande, selv om det er tørt i dag, hvis det bliver regnvejr i morgen. De åbne vinduer i soveværelset lukker selv, når de registrerer støj kl. 6, fordi skraldebilen larmer. Intet af dette er fremtidsmusik; jeg planlægger at installere det hele i løbet af 2019. Og så gør det intelligente hjem også miljøet en tjeneste. Nyd juleferien, og tjen penge, mens du sover.