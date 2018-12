Hvad skal alle de stamtavler gøre godt for?!"

Sådan tænkte jeg, da jeg for 117. gang læste Bibelen igennem fra ende til anden under myggenettet på den svenske kostskole, mine missionærforældre havde sat mig på i en afsidesliggende landsby i Tanzania. Jeg skulle virkelig tage mig sammen hver gang, jeg stødte på de endeløse stamtavler. Og hvorfor skulle Lukas absolut indlede juleevangeliet med "Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus..."

Siden er jeg blevet klogere. Kejser Augustus fra romersk kejser fra 32 f.Kr. til 14. e.Kr. Og stamtavlerne sætter bibelens fortællinger ind i en historisk ramme og angiver, at de bygger på virkelige begivenheder. Ikke alle er enige. Men de fleste jøder regner Gamle Testamente for en gengivelse af deres historie. Og de første kristne troede på Jesu liv og opstandelse og gik endda i døden for den.

Jeg har siden læst andre religioners grundskrifter. Selv om jeg også her finder en Messias-skikkelse, er skrifterne ikke på samme måde historiske. Her smukt beskrevet i det hinduistiske skrift Rig Veda fra 1.600 år f.Kr.: Fra Ham (Gud) udspringer stråleglansen / Fra stråleglansen udgår Mennesket / Han blev født og er herre over Jorden / fra øst til vest, fra høj til lav (Rig Veda 10. bog, kapitel 90, vers 5). Verset minder om jul, ikke? Men Rig Veda gør ikke, som f.eks. Krønikebøgerne i Gamle Testamente eller evangelierne i det Ny Testamente, krav på at gengive historie. Den lever i mytens dimension, der nok fortæller sandhed om noget, men ikke placerer den på en historisk tidslinje.

I Upanishaderne fra omkring 600 år f.Kr. siger Gud Brahma at han må blive menneske for at kunne ofre sig for mennesker: "Han (Brahma) følte attrå; denne krop vil jeg kunne ofre, ved den vil jeg have et jeg..." (Brihadavanyaka-Upanishad, Mahdu-Kanda 2:7). Og i Bhagavad Gita fra 300 f.Kr. siger Krishna: "Selv om jeg ikke fødes, er uforanderlig af natur og Herre over alle skabninger, har jeg dog underkastet mig min natur og ladet mig føde gennem min egen uransagelige kraft" (Bhagavad Gita 4:6).

Men i Koranen peger sporene ikke frem, men tilbage på den historiske Jesus. Islam opstod i 622 e.Kr. - efter Kristus - under stærk indflydelse fra både jøder og kristne, som der var mange af på den arabiske halvø. Koranen siger derfor, at Jesus blev født på overnaturlig vis, gjorde mirakler - og kommer tilbage til Jorden. Han kaldes Messias, Guds Ord og Guds Ånd, mens det benægtes, at han skulle være Guds søn. Men hans mirakuløse undfangelse emmer af julestemning: Så sendte Vi (Gud) vor Ånd til hende. Han viste sig for hende i fuldkommen menneskelig skikkelse... Han sagde: Jeg er kun en budbringer fra din Herre, kommet for at skænke dig en ren søn. Maryam (Maria) sagde: Hvordan kan jeg få en ren søn, når ingen mand har rørt mig? Og jeg er ikke utugtig. Han sagde: Sådan skal det blive! Din herre har sagt: 'Dette er let for mig, og Vi skal gøre ham til et tegn for menneskeheden og nåde fra Os. (Koranen 19:17b og 19-22). Koranens gengivelse ligner meget evangelisten Lukas' beskrivelse i Ny Testamente (Kap. 1). Lukas havde som læge og videnskabsmand sat sig for at gengive beretningen om Jesus nøjagtig som det skete. Derfor sætter han også juleevangeliet ind i en historisk ramme og begynder med det nævnte: "Og det skete i de dage, at kejser Augustus..."

I dag er den historiske indledning ikke triviel, og stamtavlerne er ikke længere pligtlæsning, som den blev i kapløbet om at være den elev på kostskolen, der i lommelygtens skær under myggenettet kunne læse Bibelen igennem flest gange. For mig er Bibelens historie og julens evangelium unikt, fordi Bibelens indhold ikke blot er en historie fra de varme lande, men historie i ordets stringente betydning. Fortællingerne om Abraham, Isak og Jakob, David, Goliat og Daniel i Løvekulen har virkelig en gang på jorden. Og det har Jesus i juleevangeliet også. Vi regner endda vores tidsregning efter hans fødsel. Det er den historiske virkelighed, hinduskrifter profeterer om. Og det er den virkelighed, muslimernes hellige bog refererer tilbage til.