Jordens klima bestemmer menneskets fremtid

På kant: Jordens hastigt voksende befolkning presser Jordens ressourcer til det yderste og forstyrrer klimaet med store konsekvenser til følge. Men de færreste af verdens ledere reagerer med store og gennemgribende reformer.

Vi prøver i Danmark, det lykkelige lille land med de velhavende og velmenende mennesker, hvor de færreste har prøvet at sulte i længere tid end et dameblads slankekur anbefaler. Men lad os se realiteterne i øjnene; vi kan ikke ændre meget på hvad de store befolkningsrige lande som Kina, USA og Indien gør. Det frustrerer mange.

Også i Sverige hvor velmenende forstadsfruer med pænt lyst hår og velplejede negle deler flyers ud, hvor folk kan skrive sig op på en facebook-side og højt og helligt love, at de bestemt ikke vil flyve på ferie. Som om det vil gøre en forskel. Forskerne har klart peget på, at flytrafik ikke er problemet i sig selv. Det er verdens hastigt voksende befolkninger, som også vil køre i bil, flyve og have den moderne verdens bekvemmeligheder.

Ser vi på menneskets historie, så er det helt tydeligt, at der er en stor faktor, som vi aldrig har kunnet kontrollere, og det er klimaet. Det har gang på gang udfordret mennesket, ødelagt samfund og lagt bysamfund i ruiner. Og for 20.000 år siden stod isen kilometertyk tværs gennem Jylland. Bakkerne kan ses endnu. Vi aner ikke hvorfor istiderne begynder. Det er klimaet, der kommer til at diktere menneskets fremtid på jorden - ikke omvendt. Det er det, der kan bekymre mig; ikke om jeg skal flyve eller køre i bil i min sommerferie.