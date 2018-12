Jo, der er mange dygtige mennesker uden for København

Provins: Der gik nogle måneder, inden vi fandt ud, hvordan Svindler-Britta blev opdaget. Du ved, hende, der lænsede Socialministeriet for mindst 111 mio. kr. Det viste sig, at vi kunne takke en kontoransat, der havde undret sig og derfor kontaktet sin chef, der straks gik videre til ministeriet, hvorefter Svindler-Britta stak af til Sydafrika og sagen rullede i medierne.

Jeg kom til at tænke på det i forbindelse med den evige snak om udflytningen af statslige arbejdspladser fra hovedstaden. Modstanden er voldsom derovre. Især fra den faglige organisation, der hedder DJØF, der er en fagforening for jurister og økonomer. Der er ikke dygtige nok folk til at besætte stillingerne, lyder det, og det vil være en katastrofe for landet.

Men hvem var det lige, der opdagede Brittas årelange svindel? Det var en anonym og pligtopfyldende kontorassistent i Nyborg. Ikke en embedsmand med en lang og fin titel i hovedstaden. Og hvem var det, der havde lavet et udbetalingssystem, hvor samme person stod for både oprettelse og udbetaling af midler? Svaret giver sig selv.

Nu kunne man så indvende, at det bare var en tilfældighed. Så lad os gå tilbage til halvfemserne og se på beslutningen om at købe IC4-togene i Italien. En af de største skandaler i Danmark overhovedet. Det var den radikale-socialdemokratiske regering under Nyrup, der besluttede sig, men den lænede sig op ad anbefalinger fra mennesker med lange og fine uddannelser i ministerier og DSB. Man ville hellere have italienske tog end de fremragende tog, der blev lavet i Randers. Ironien var selvfølgelig, at det blev medarbejdere i Randers, der måtte reparere og færdiggøre de italienske tog, som radikale og socialdemokratiske umuliusser i hovedstaden havde besluttet sig for.

Vi kunne også tage skandalen om Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden. Den skulle være så flot og smart og lette arbejdet for sundhedsvæsenets medarbejdere, men i stedet er den endt som en skandale. I Region Midtjylland lod man sig ikke besnakke af en amerikansk gigant, men besluttede sig for et langt bedre system, der er så godt, at Region Sydjylland har besluttet sig for at overtage det.

Og hvordan går det så med de arbejdspladser, der er blevet flyttet ud? Det går faktisk over al forventning. Man kan sagtens sætte farten i vejret for endnu flere udflytninger. Desværre har regeringen mistet modet, og de røde er ikke bedre. På mit område spænder Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen altid ben, når jeg på vegne af Dansk Folkepartis forslår at flytte statslige kulturarbejdspladser ud af hovedstaden. Hvad mon hans vælgere i Herning-området siger til det?

Til slut en lille anekdote. For et halvt år siden var jeg i Cannes til filmfestivalen. En filmmand fra en toneangivende filminstitution i hovedstaden havde placeret mig ved et bord, hvor der sad en dansk-iransk instruktør, der var ydmyg og venlig, så vi havde ikke svært ved at tale sammen. Bagefter kom filmmanden hen til mig og spurgte, om det ikke var skønt at møde et menneske med en helt anden kulturbaggrund. Jeg trak vejret dybt, inden jeg svarede: "Jeg bor i Vollsmose. Det er du vel klar over?" Filmmandens blik flakkede, og han skyndte sig væk.

Parnasset i hovedstaden ved svært lidt om livet vest for Valby bakke. Det kan ikke gå hurtigt nok med flere udflytninger.