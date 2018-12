På kant: Julehøjtiden er overstået, julemaden fordøjet, og julelysene næsten brændt ud. Så nu tør jeg godt bringe juleevangeliets skyggeside for en dag:

Jesus blev faktisk afvist - både lokalt og nationalt - da han blev født julenat. Lokalt, da der ikke var plads til den lille familie i herberget. Nationalt, da kong Herodes efterstræbte det lille Jesusbarn og i den forbindelse dræbte alle børn under to år i Betlehem.

Jesus blev afvist så godt og grundigt, at han måtte flygte med sin mor og far til Egypten, indtil Herodes var død og faren dermed drevet over.

Skyggesiden af juleevangeliet fortæller os, at Jesus har prøvet at være afvist og derfor forstår alle afviste asylansøgere. Flygtninge, hvor mange ikke blot er afvist af despoterne i deres oprindelige hjemlande, men også må tåle afvisning af politikere og tilmed tilsvining af debattører og meningsdannere herhjemme.

Hvad kan afviste asylansøgere og andre afviste bruge juleevangeliet til? Jo, Gud har selv gennem Jesus ydmyget sig helt derned, at han deler vilkår med alle afviste.

Hvad kan alle velbjærgede så bruge juleevangeliet til? Jo, at vi ikke afviser noget andet menneske. For hvad vi gør mod andre, gør vi i virkeligheden mod Gud.