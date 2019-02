Jeg vil til enhver tid beskytte Rasmus Paludan

Ekstremisme: Klaus Ewald beskylder mig 5. februar i avisen Danmark for at jeg i mit debatindlæg om Rasmus Paludan "kommer til at optræde som supporter for islamister og andre udskudselementer".

Jeg kan konstatere, at han ikke har nærlæst eller oprigtigt forsøgt at forstå mine reelle, oprigtige bekymringer og baggrunden for mit debatindlæg.

Det er absurd at påstå, at jeg, som til daglig knokler for at forebygge ekstremisme og radikalisering, skulle forsvare ekstremisterne i det muslimske miljø. Både de ekstremistiske muslimske miljøer og dem på den yderste højrefløj er i min optik en trussel mod vores demokrati, fred og sameksistens. De lever af hinanden og er hinandens forudsætninger. De forstærker hinanden i deres intolerante, sort-hvide, konspiratoriske verdens- og samfundsforståelse samt hvad værst er: Forurener den moderate midte og flertallet af de fornuftige borgere med deres had og intolerance.

Det er især den voksende ekstremisme og radikalisering på den yderste højrefløj, inspireret af De Nye Borgerlige og Paludans hadske retorik, som appellerer til mænd, der drømmer deres våde drømme om snarlig "modstandskamp" mod herboende muslimer i vores gader, som bekymrer mig.

I mit debatindlæg har jeg forsøgt at forklare de konkret negativt afledte konsekvenser af afskaffelsen af blasfemiparagraffen, som blot har fungeret som et sidste symbolsk boldværk og beskyttelse mod minoriteterne i vores samfund. Mit argument var, at ytringsfrihed og religionskritiks fulde udfoldelse var mulig, uden at man skulle afskaffe paragraffen, hvilket den korrekte frifindelse af Muhammedtegningerne vidnede om.

Jeg er i princippet tilhænger af afskaffelsen af blasfemiparagraffen. Men tiden og timingen var ikke til det. Ved at afskaffe blasfemiparagraffen i et klima emmende af voldsom islamofobi og polarisering i kølvandet på Muhammedkrisen, forærede vores lovgivere Rasmus Paludan og andre hadprædikanter en gave, hvor de uhindret kan stille sig foran folks hoveddør og chikanere dem i ytringsfundamentalismens hellige navn.

Når alt det er sagt, så vil jeg til enhver tid beskytte Paludans ret til at ytre sig og demonstrere. Loyalt og professionelt. Faktum er, at jeg de gange, han har besøgt Vollsmose, har stået på hoved for at yde ham den bedst mulige beskyttelse og sørget for, at hanpå ingen måde skulle lide overlast. Og det vil jeg fortsat gøre uden at blinke.