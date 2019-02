Jeg tror ikke på Mette F.'s løfter på udlændingeområdet

Udlændingepolitik: Mette Frederiksen siger, hun ikke kommer til at give indrømmelser på udlændingeområdet til de partier, der skal bringe hende til magten. Men hov, Mette! Hvordan gik det sidste gang, vi fik en socialdemokratisk statsminister? Da blev Helle Thorning tvunget til at gennemføre Margrethe Vestagers krav. Glemmer du, så husker jeg det ord for ord!

Det hjælper ikke, at S vil regere alene uden R. For uanset regeringens sammensætning vil R's stemmer være nødvendige ligesom sidst, hvis Mette F. vil være statsminister. R's bagland bryder sig ikke om hende.

Hun kommer naturligvis igen til at bøje sig for sit parlamentariske grundlag. Ellers bliver hun ikke statsminister. Alle de partier, der skal gøre hende til statsminister, kræver en helt anden udlændingepolitik. De vil uddele flere statsborgerskaber, lempe reglerne for familiesammenføring, forhøje ydelserne osv. Alle røde partier er imod integrationsydelsen, og de vil ikke sige, hvor udviste kriminelle udlændinge og mennesker på tålt ophold skal bo i Danmark.

Taktisk er det let at forstå, at Socialdemokratiet klistrer sig op ad Venstre i udlændingepolitikken, samtidig med at de overbyder DF med en ny form for retskrav til efterløn. Men er det troværdigt?

Da jeg var integrationsminister i 2001-2005, kunne jeg ikke regne med Mette F. Hun tilhørte den fløj, der modarbejdede omlægningen af udlændingepolitikken.

Der er stor forskel på en S-regering og en V-regering. Sidstnævnte har bevist, at den kan samle hele den borgerlige og liberale fløj, hvorimod enhver kan se, at en S-regering ikke kan samle hele centrum-venstre-fløjen uden store indrømmelser.

Den forskel bør vælgerne holde sig for øje. Og huske, at udlændingepolitik også er velfærdspolitik. Tilstrømningen og dårlig integration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere koster Danmark 36 mia. kr. om året, svarende til 60.000 sygeplejersker eller mere end dobbelt så meget som udviklingshjælpen. Lad os dog i stedet hjælpe i hjemlandene, hvor vi kan hjælpe langt flere flygtninge for det, det koster at hjælpe en enkelt i Danmark, og hvor de samtidig kan hjælpe til med at bygge deres land op, så fremtidige generationer oplever bedre forhold.