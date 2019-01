Jeg skammer mig over den måde, visse politiker taler om integration

Kære Nour Shaaban! Tak for dit stærke indlæg i avisen Danmark 5. januar.

Indholdet rammer præcist min samvittighed som indfødt dansker. De signaler vi sender jer, der er flygtet fra livstruende forhold i jeres eget land, er ofte umenneskelige og urimelige.

Jeg skammer mig ofte over den måde, nogle politikere agerer på og udtaler sig om integration og immigration. Hertil kommer medløbere, der offentligt og på diverse medier udgyder hadske kommentarer til og om mennesker fra andre lande og kulturer.

Jeg medgiver, at et lille land som Danmark ikke kan redde hele verden, men de mennesker der er flygtet fra livstruende forhold i deres hjemlande og som af den grund er havnet i Danmark skal vi hjælpe.

Den indsats, som flygtninge forventes at yde til gengæld, er en vilje til at indgå som borgere i det danske samfund.

Det betyder, at sproget skal læres til et niveau, der sikrer en entydig kommunikation. Herudover skal der udvises vilje til at påtage sig jobs i det danske arbejdsmarked, således der ydes bidrag efter evne til samfundet.

Som du beskriver din og jeres situation, er det lige nøjagtigt det, du og din familie har leveret. I er derfor velkomne.

Det paradoksale er, at vi mangler arbejdskraft i Danmark. Vi kan altså, samtidig med at vi udviser medmenneskelighed, få flere hænder i gang til gavn for vort samfund og arbejdsmarked.

Giv derfor de flygtninge, der er kommet og som kommer til Danmark, ordentlige vilkår. Det vil sikre, at især den unge generation meget hurtigt vil blive integreret i det danske samfund og derfor kan yde fuld indsats som borgere. Lad os få anstændigheden tilbage i vor omgang med mennesker fra andre kulturer.

Vi danskere vil jo gerne rejse ud og opleve fremmede kulturer. Nu har vi muligheden for at møde mennesker med en anden baggrund og kultur uden at skulle købe en flybillet.

Tag kontakt til en flygtningefamilie og oplev det selv. Det er givende for begge parter. Herudover bygger det bro mellem opfattelser og kulturer, således vi kan undgå franske tilstande med gule veste på gaderne.