Jeg har kompetencerne til at mene det, jeg gør

Replik: Svar til Elvar Abaz: Det, du skrev 5. januar, viste din aversion mod det danske samfund og dets folkevalgte politikere, som nu gør som de lovede ved valget - ligesom Trump. Altså valgt på bedste, demokratiske måde! At du kører frem mod højrefløjen viser for mig, at du nok er muslim, og jeg har ramt en øm tå! Jeg ser til gengæld, at dem, der siger, at "religionerne har fanden skabt" får mere og mere ret! Heldigvis tror jeg ikke på hverken Gud eller Fanden, så jeg må jo være frelst?

Jeg betragter dig stadig som "politisk soldat", hvis du bliver ved med at optræde som beskrevet - og påstår, at Støjberg (og Henriksen) splitter Danmark! Det lover ikke godt! Hvis du er en "pusse-nusse" politimand, som den betjent, der omfavnede en burka, så er man en "politisk soldat" og skal ikke være i politiet!

Jan Møller Damsø stiller 12. januar spørgsmål ved kompetencen til at skrive dét, jeg skriver om kvinders og andres ret til at slå fra sig.Jeg har levet i en verden gennem 45 år med lovstof - herunder straffelov, så du kan tage det roligt. Og jeg har bestridt mange poster i telegraf og postvæsenet, militæret, hjemmeværnet og politiet og modtaget medaljer, så jeg vil blot stille dig det enkle spørgsmål, som stilles både i militæret og politiet; "Hvad vil du gøre som våbenløs med en voldsmand og psykopat over på dig i færd med at kvæle dig eller vil skære halsen over på dig - måske voldtage?

Jeg er ikke i tvivl om, at du er så godt et menneske, at du tænker først og fremmest på voldsmanden og hellere vil dø i den "gode sags" tjeneste - dig om dét, men der er stadig mange mennesker, der gerne vil leve deres liv videre sammen med deres familie, børn og venner!