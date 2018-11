Jeg har ikke afskaffet den betalte frokostpause - for den har aldrig eksisteret

Frokostpause: Jeg vil gerne gå til bekendelse. Jeg er direktør for en af de skoler, hvor lærerne ikke har betalt frokostpause. Jeg går ikke til bekendelse i håbet om at få tilgivelse eller syndsforladelse. Dels fordi jeg ikke tænker, at det vil blive mig tildelt, og dels fordi jeg ikke mener, at jeg er skyldig i noget som helst.

Af artikler på netmediet Altinget og i dgbladet Politiken de sidste par dage kan man nemt få det indtryk, at nogle slemme skoleledere har frataget lærerne en rettighed, de har haft. Flemming Vinther er f.eks. citeret i Politiken: "Det her handler om, at ledelserne på de enkelte skoler ensidigt har afskaffet spisepausen og planlagt sig ud af den, inden vi nåede frem til overenskomstaftalen sidste år". Det er slet og ret noget vrøvl.

Jeg kender ikke forholdene på de øvrige skoler, der ikke har betalt frokostpause for lærerne, men jeg kender forholdene på AMU-Vest, al den stund at jeg har arbejdet der i 25 år og været direktør de seneste 10 år. Og lærerne på AMU-Vest har aldrig haft en betalt frokostpause - og derfor er den således heller ikke blevet afskaffet. Det kan jeg klart tilbagevise og dokumentere.

Det er sådan set heller ikke noget, der har fyldt ved tidligere tiders lokalaftaler; det er egentlig først noget, der har været til debat i de senere år - og med stor styrke ved forhandlingerne op imod OK18 og derefter.

I hele medievirakken i forbindelse med forhandlingerne om OK18 var Flemming Vinther og andre ude med mange beregninger på, hvad det ville koste, hvis de offentligt ansattes frokostpause blev afskaffet. Jeg vil gerne anmode om forståelse for, at disse beregninger virker begge veje.

I Avisen.dk bringes en artikel af Hanne Pontoppidan, hvor den dårlige økonomi på AMU-centrene beskrives indgående. Og det er sandt nok, vi skal spare rigtig mange penge og finde rigtig mange nye veje, hvis vi skal overleve økonomisk.

Uanset hvad vi måtte kunne frembringe af politisk forståelse for, at vi må have bedre økonomiske vilkår, og at omprioriteringsbidraget må afskaffes, inden det kvæler os - ja, så vil mantraet fortsat være, at det offentlige skal køre længere på literen, og at uddannelsesinstitutionerne skal levere mere uddannelse for færre penge. Og jeg tænker, at det er naivt at tro, at disse krav bare forsvinder.

Så AMU-Vest kommer til at spare, finde veje til at reducere omkostninger og levere mere for mindre i alle de år, jeg kan kigge frem. Det har jeg heldigvis en ansvarlig bestyrelse, som tager alvorligt, og vi har for længst taget arbejdshandskerne på.

En betalt frokostpause til lærerne på AMU-Vest vil koste, hvad der svarer til 2,5-3 årsværk - eller omregnet til kroner et sted mellem 1,3 og 1,5 mio. Og de penge skal findes et sted, oven i hvad vi i øvrigt skal spare for at få økonomien til at hænge sammen. Det bør også være en del af fortællingen.

I lyset af OK18 har jeg tilbudt Uddannelsesforbundet en lokal forhandling omkring en betalt frokostpause. En sådan forhandling er blevet afslået med henvisning til, at det er en rettighed, som forbundet mener at have fået ved de centrale forhandlinger. Og det er så det, jeg nu kan læse er undervejs i voldgift.

Når Flemming Vinther så citeres for; at skolernes ageren i sagen er en "frækhed ud over normen", så tillader jeg mig at blive vred. Det var da et underligt sprogbrug.

Jeg har ikke taget noget fra nogen, og jeg har tilbudt en lokal forhandling, som er blevet afslået, så jeg tænker, at jeg gjort alt, man med rimelighed kan forvente af mig.

På et eller andet tidspunkt bliver det her jo landet med det ene eller det andet resultat - og så retter vi ind efter det. Og frem til da syntes jeg, at Flemming Vinther skulle få ordentlig styr på fakta, inden at han går ud og bilder offentligheden ind, at lærerne er blevet frataget deres frokostpause. Sandheden er, i hvert fald på AMU-Vest, at de aldrig har haft en betalt frokostpause, men at jeg gerne vil forhandle om det ud fra princippet om noget for noget.