Jeg var til møde på sjette sal i et julepyntet kontorhus. På vej derfra skulle jeg på toilettet og stod ved håndvasken, da lyset gik ud. I rummet var der fire båse, med hver sin dør, som alle var optagede. Da det pludselig blev mørkt, så jeg, at loftet over de låste døre i båsene, var oplyst af et heftigt blåt lys. Jeg kom til at grine højt, for det så ud til at alle de fire, der sad bag dørene, var i gang med hver deres smartphone.

På vej ned med elevatoren slog det mig, at den er god nok. Vi er blevet et land - en nation - ja, en verden af mobilafhængige, der er pisket til at kigge på "dyret" hver 30. sekund. På gaden, i toget, i bussen. Folk går ind i hinanden og brækker arme, ben og knækker tænder, fordi de kigger ned i stedet for op. I skolerne har lærere svært ved at få kontakt med eleverne, fordi de har snuden i smartphonen, ammende mødre mister værdifulde øjeblikke, fordi de tjekker snapchat i stedet for at have øjenkontakt med deres baby.

Forældre, der afleverer og henter børn, har samtaler i gang på SMS'en eller tjekker sociale medier, mens de tager flyverdragten på Ulla-Patricia af eller jager med Abel for at få den på, så de kan komme hjem igen.

Og på restauranterne nøjes vi ikke med at være online, mens vi burde være sammen med dem, i er i selskab med. Vi tager også billeder af vores mad og deler den med de virtuelle venner i stedet for at tale sammen om maden, med dem, vi spiser den med. Tjenerne bliver ramt af koldsved, hvis gæsterne ikke fotograferer maden, for så må der jo være noget galt med maden?!

Familiemedlemmer har hver deres telefon på eller i umiddelbar nærhed af spisebordet, så de kan reagere, hvis der skulle ske noget vigtigt under måltidet. Hvad er vel vigtigere end at nyde maden og samværet, md dem man spiser med? Vi bliver søvnløse når vi går i seng, fordi det blå lys holder os vågne længere end godt er, når vi skal sove. Og telefonen ligger på natbordet og sender guderne-må-vide-hvormange mikrobølger gennem små og store hjerner, når vi endelig er faldet i søvn.

Det, jeg vil kalde mikro-kedsomhed er blevet alles værste fjende, og vi kan ikke have to minutter nogen steder, til at nyde omgivelserne, sceneriet eller tale med en sidemand, men flygter i stedet ind i smartphonens bedøvende verden. Men når alle gør det, så er det vel bare sådan det skal være, ikke? Nej.

Og mens den yngre generation tit får skylden for adfærden omkring telefonerne, så ser jeg oftere og oftere ældre generationer af mennesker være "på" - konstant. Vi gamle er nemlig blevet ligeså afhængige, som vores børn og kun få formår at undslippe smartphonens tyranni og være tilstede og nærværende hvor de er.

På arbejdet ligger den der og den kommer med til møderne. Jeg kender én leder, men også kun én, som samler alle mobiler ind og stiller dem i en pose udenfor døren, når der er ledermøder. Venter man beskeder om uopsættelige dramaer, hvor det gælder liv og død, lægger lederen telefonen hos en kollega udenfor mødelokalet, som så kan tage den.

Jeg har også set buschaufføren tjekke mobilen ved stoppestederne, medarbejdere i butikker tjekker deres telefon, mens man trykker sin pinkode. I en flyver så jeg sågar den en steward tjekke telefonen mellem serveringerne.

I forrige uge var jeg bisidder til en diskussion om rygepauser på en stor arbejdsplads. Det var den gamle traver om at rygerne holder for lange og for mange pauser. Samtalen faldt på dog hurtigt på det, en mellemleder kaldte et "meget større problem"; nemlig medarbejdere, der tager deres smartphone med på toilettet og holder endnu længere og endnu flere pauser, mens de tjekker sociale medier, læser nyheder og får det sidste afsnit af en Netflix-serie med.

Jeg ved ikke hvor vi ender. For min del, tror jeg at det er på tide, at lægge smartphonen væk. Det gør jeg i hvert fald til jul. Så kan det være at vi kunne få en endnu hyggeligere jul, hvor vi er, i stedet for at følge med i alle de andres jul, derude i den virtuelle verden