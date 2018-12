Jeg er træt af partierne i Folketinget: I tager glæden over at være national fra mig

Danmark: Kære Folketingets partier, skam jer.

Jeg er træt af jer, I tager glæden af være nationalist og national fra mig. Det handler om begge sider af salen og af forskellige grunde.

Dansk Folkeparti har stjålet al national identitet. De har gjort sig til smagsdommere over, hvad som er dansk, og hvad, som er foreneligt med dansk nationalisme. Faktisk har de stjålet mit flag, og er begyndt at bestemme, hvad dansk kultur er. Samt at være en slags smagsdommer over, hvad der gør danskere til netop - danskere. Deres magt over den borgelige fløj er blevet så stor, at selv Venstre - som burde være liberal - har adopteret deres politik på området.

Er venstrefløjen bedre? Nej, for hvis man har nationale følelser og er stolt over at være dansker, så er man per automatik deres modstander. I mit tilfælde vil det ikke være sandt. Jeg stemmer på et parti fra oppositionen - og det vil jeg fortsat gøre, da jeg deler mange af de værdier. Jeg er glad for at være dansker og stolt over det, vores land har formået gennem tiderne. Selvom vi har lidt nederlag, har vi formået at bygge et godt system op, både på arbejdsmarkedet og som nation.

Jeg er født dansk og har derfor dansk statsborgerskab. Jeg glæder mig over at dele min nationalitet med andre, som er født med statsborgerskabet, men også med dem, som har fået det senere på papiret. For mig handler det nemlig ikke om, hvordan man har fået sin statsborgerskab, men at vi har retten at sammen føle fællesskab omkring vores danske statsborgerskab og dermed nation.

Der er ingen i Folketinget, som kan afgøre, hvad som er dansk, og hvad der ikke er så dansk. Når man gør det, så bliver man smagsdommer.

Det er heller ingen i Folketinget, som skal fordømme folk, fordi de er glade og stolte over det danske statsborgerskab, for på den måde gør de sig til smagsdommere over, hvad man har ret til at føle.

Jeg er stolt over at kunne rejse med dansk pas, jeg er stolt over at kunne dele mit statsborgerskab med mennesker, som er så forskellige. For det er vores alles land, uanset om man deler religion eller etnicitet. For når man har dansk statsborgerskab, har man samme pligter og rettigheder - og det skaber fællesskab.