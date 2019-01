Jeg er sgu' min egen, Erik Dagø

Replik: Svar til Erik Dagøs replik" Du er ikke en af vore, Elvir Abaz" i avisen Danmark.

Jeg behøver ikke hverken at være "en af jeres" eller "en af de andres", men foretrækker faktisk at være helt min egen. Jeg er produkt af min livserfaring og livshistorie, min fædrenes arv, såvel mit bosniske ophav som min danske kultur, som jeg elsker og respekterer lige så højt og inderligt som min bosniske.

Det er ikke første gang i mit liv, at jeg ikke bliver betragtet som "en af vore".

Jeg har i starten i 90'erne på min egen krop og sjæl oplevet populisternes og demagogernes stigmatisering og dæmonisering af min familie, mit folk, som i sidste ende førte til etnisk udrensning og folkedrab på bosniakkerne I sStorserbiens og nationalismens hellige navn.

Som 15-årig, et par måneder før krigens udbrud og min og min families flugt ud af landet, er der især en oplevelse, som selv i dag sidder så dybt printet ind i min hukommelse. Min serbiske skolekammerat kommer pludselig ind i klassen, sætter sig overfor mig og med et skælmsk smil og pistol demonstrativt stikkende ud af hans jakkelomme stiller mig spørgsmålet: "Skal jeg ikke skyde dig, ligesom Milos dengang skød tyrkeren Murat" (en henvisning til Kosovoslaget i 1389).

Det tog mig en del år at forstå, hvordan min serbiske skolekammerat, som jeg tit havde hjulpet med lektier, kunne vende sig mod mig og devaluere mig som menneske, forvandle mig fra hans bosniske landsmand og ven til en tyrker. I dag ved jeg, at min skolekammerat ikke var et ondt menneske, men at han selv og hans familie i et eller andet omfang var et offer for politikernes nationalistiske propaganda og forurening.

Selvom jeg anskuet fra et biologisk perspektiv er ikke ligeså meget dansk som du er, så kærer jeg mig ligeså meget for Danmarks ve og vel, som du gør.

Jeg er tilhænger af stram og fair udlændingepolitik, men jeg bryder mig ikke vores politikeres hadske og stigmatiserende retorik, som skaber frygt, splid og had iblandt befolkningen.

Jeg finder det uomtvisteligt kontraproduktivt og uværdigt, når vores integrationsminister Inger Støjberg fejrer andres ulykke med kage og splitter nationen i stedet for at samle den. Som minister burde hun også fremme integration og arbejde på at inkludere dem, som både vil og kan integreres i det danske fællesskab -, i stedet for selv at medvirke til styrkelse af modborgerskab.

Jeg fornemmer lignende begyndende tendenser i Danmark i forhold til den hadske retorik, som jeg oplevede i Bosnien forud for krigen i starten af 90'ene. Vi har blot en mere homogen befolkningssammensætning - og heldigvis ingen økonomisk krise.

Jeg pynter mig ikke med lånte fjer, sådan som du postulerer. Det har jeg ikke behov for. Avisen Danmark havde fra deres arkiv valgt et gammelt billede af mig i uniform. Havde avisen forinden spurgt mig, havde jeg naturligvis valgt et andet billede, hvor jeg var i civilt tøj. Det er ikke, fordi jeg vil pege fingre ad avisen, men blot påpege de faktiske omstændigheder.