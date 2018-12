Jeg er krænket på naturens vegne

I mange årtier har den danske befolkning sat deres lid til, at Naturstyrelsen forstod at varetage og beskytte vores natur. Men har denne offentlige organisation fejlet eller ikke forstået at se fremad? De har reelt set kun formået at skærme relativt små arealer til ægte natur, hvor dyrelivet er blevet beskyttet. Hele 66 procent af vort lands areal er gennem de sidste mange årtier blevet udlagt til landbruget. Hvis vi så også fratrækker de sidste 100 års byudvikling, vejnet og lignende er naturarealet skræmmende lille. Så hvem dikterer egentlig vores natursyn? Lad mig sige det meget klart og tydeligt: Politikerne. Og hvilke partier har gennem de seneste 30 år haft flest perioder i regering? Venstre. Så overordnet set er det landbruget, der har sat dagsordenen for, hvordan naturen bliver forvaltet i Danmark.

Er vi i bund og grund helt klar over hvor meget Naturstyrelsen lader sig diktere fra politisk side? Alt efter, hvilken miljøminister, der sidder. De fleste miljøministre har mest været talerør for landbruget De har talt om vedvarende energi, og hvor man kunne vinde økonomisk. Men de har på ingen måder formået at være fremsynet omkring arternes overlevelse. Og beskyttelse. Og burde det ikke være det, man kunne forvente af Naturstyrelsen - at være naturen værner og talerør. Set med mine briller har den danske befolkning ladet sig trække rundt gennem årtier i blåøjet naivitet - som bliver mere og mere tydelig nu, hvor klimadebatten for alvor træder frem. Jeg bliver mere og mere rystet over at være vidne til, hvordan vores egenrådige politikere og landbrug til stadighed dikterer vores alle sammens naturstyrelse, hvem der har ret. Og hvor helt uvidende politikerne har været - og er - når det kommer til at beskytte naturen på forsvarlig vis.

Hvor længe vil vi finde os i, at Naturstyrelsen ikke får lov til at være beskytter af al natur? Hvor biologer og naturforskere bliver taget alvorligt i stedet for blive negligeret. Og hvor økonomi skal bestemme, hvilke arter der har ret til at leve. For alle arter har ret. Og vi både må og skal revurdere vores egen opfattelse af os selv´som regerende art over alle arter, når vi ser, hvor hurtigt menneskeheden gennem navnlig de sidste 100 år har udryddet så mange arter af egoisme, grådighed og foragt. Tag blot det seneste eksempel fra Hobro. Den 27. november blev der observeret en nødstedt hval i fjordens inderhavn. Straks kontaktes en konsulent fra Naturstyrelsen. En vildtkonsulent! Der ikke har begreb om havpattedyr og deres levevis, og som blot konstaterer, at den højst sandsynligt "bare" er en vågehval. Og at naturen blot skal have lov at gå sin gang. Altså dømmer man den til den visse død. Man gør absolut intet fra officiel side. End ikke, da det fra en hvalekspert, der intet har med styrelsen at gøre, konstaterer, at der er tale om en udryddelsestruet sejhval. Hvorfor ikke? Ene og alene, fordi Danmark som en af de sidste nationer i verden ikke har et officielt beredskab til at varetage nødstedte havpattedyr. På trods af, at vi er omkranset af hav. På samme måde ser vi en tvetydig naturstyrelse, når ulvene genindvandrer sammen med vildsvin, elge, vaskebjørne, guldsjakaler, havørne, bæver osv. Styrelsen lytter til uvidende politikere, Jægerforbundet og landbruget, som alle mere eller mindre utvetydigt tilkendegiver, at Danmark ikke har plads til disse arter. Og de derfor hurtigst muligt bør reguleres. Helst til nul.

De biologer, som drømte om at komme til at gøre en markant forskel for naturen, har for manges vedkommende måttet gå stik imod deres egen overbevisning for at beholde deres job. Og det er faktisk endnu mere skræmmende, at det er det, der tegner det officielle natursyn til omverdenen og vores efterkommere. I alt for mange år har politikerne lullet os i søvn. Og ført os alle bag lyset med et overordnet formål: Hvis ikke det gav økonomisk gevinst, så lukker vi bare øjnene. Men er det det, naturen beder om? Økonomisk gevinst? Til menneskene? Og er der overhovedet nogen økonomisk gevinst, hvis vi vedbliver med at drive rovdrift på naturen? Har vi et valg? Ja, i allerhøjeste grad. Vi ganske almindelige mennesker kan og bør rejse os og officielt påkalde os politikernes opmærksomhed. Og give direkte udtryk for, at nu er grænsen for ligegyldighed og manglende respekt for naturen og dyrene nået. Det er vores ansvar at ændre på det. Ved at tvinge dem til at lytte. Og handle på det.

Vi så med rystelse på, hvilken mild dom, der blev fældet over manden, der i foråret begik selvtægt og faunakriminalitet, da han skød ulvehvalpen. Nøjagtig som Naturstyrelsen også begik faunakriminalitet, da de ikke gjorde noget som helst for den nødstedte hval, men tilmed ladet den ligge helt uskærmet på havnen til frit skue for mennesker, der på den mest respektløse måde har pillet og sparket og kravlet rundt på den. Jeg vil meget gerne stille regeringen, politikerne og Naturstyrelsen til ansvar. Hvilket natursyn er det egentlig, de mener de udviser her? I mine øjne er det dyb, dyb foragt for naturen. I burde virkelig skamme jer! Hele naturen skriger på hjælp på grund af mennesket - og så fortsætter I bare. Jeg skammer mig i den grad over at tilhøre en nation med så ringe respekt for dyr og natur. Vi burde være et foregangsland, men sådan er det ikke. Tværtimod. Skam jer, Danmark.