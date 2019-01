Jeg drømmer om, at 2019 bliver året, hvor vi afskaffer fattigdom i børnehøjde

På kant: Nytårsforsæt kan være mange ting - at stoppe med at ryge, at tabe de overflødige kilo eller stå op, når vækkeuret ringer og ikke udsætte alarmen mange gange. Men som land bør vi også sætte nytårsforsæt, og jeg synes, at det væsentligste for 2019 skal være at udrydde fattigdom i Danmark.

Da vi nytårsaften hoppede ind i det nye år trak vi en sørgelig rekord med os. 64.500 børn vokser i Danmark op under fattigdomsgrænsen. Rigtigt mange familier har ikke råd til at give deres børn de samme oplevelser som deres klassekammerater og flere kontanthjælpsmodtagere fravælger livsnødvendig medicin for at kunne betale regninger og få mad på bordet.

Samtidig har vi aldrig som land været rigere. Det er ekstremt paradoksalt, at vi som samfund aldrig har brugt flere penge, end vi gør lige nu, men samtidigt vokser flere børn end nogensinde før op i fattigdom.

En af de største grunde til den stigende fattigdom er kontanthjælpsloftet, men også 225-timersreglen og integrationsydelsen har været medvirkende faktorer. Alt sammen ydelser som bidrager til Danmark som et almissesamfund, hvor de fattigste må tigge sig til julehjælp og lignende. Det skal stoppes.

2019 bør være året, hvor ingen danske børn skal vokse op under fattigdom.