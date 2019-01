Institut for Menneskerettigheder svækker menneskerettighederne

Pres: "Der findes et skisma mellem det juridiske system og det politiske system. Og hvis det skisma bliver for stort, er det nok ikke det juridiske system, der vinder. Ergo må vi rykke menneskerettighederne tættere på politikerne". Først troede jeg, citatet stammede fra Henrik Sass Larsen eller Naser Khader, der igen krævede, at menneskerettighederne bliver bøjet efter de politiske vinde, der blæser lige nu.

Men nej. Det var såmænd direktøren for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen, der var på banen. Samme Christoffersen, der tidligere har opfordret til, at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg bliver svækket ved, at magten flyttes ud i medlemslandene. Christoffersen har sågar også givet udtryk for, at man må acceptere et større spillerum for at gribe ind over for ytringsfriheden.

Menneskerettighederne er under pres i disse år. Tænk blot på Tibet-sagen, modtagelsen af mennesker, der flygter fra forfølgelse - f.eks. treårsregel og tålt ophold i Danmark på utålelige vilkår - anvendelse af varetægts- og isolationsfængsling, også af mindreårige, brug af tvang i psykiatrien, og når Danmark er på kant med FN's torturkomité i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale væbnede konflikter.

Jonas Christoffersen overser ganske, at begynder først vi i Danmark at bøje menneskerettighederne, kan vi ikke forvente at andre overholder disse rettigheder; lande der i mere alvorlig grad forbryder sig mod menneskerettigheder, demokrati og reststat. Udviklingen i Kina, Rusland, Tyrkiet, Saudi-Arabien, Filippinerne, Iran, Brasilien, Ungarn og Polen sender faresignaler, der viser, at vi alle har pligt til og ansvar for at kæmpe for de værdier og det sindelag, der ligger bag de universelle rettigheder.

Selv fulgte jeg på nært hold kampen for at få oprettet et Institut for Menneskerettigheder på dansk grund i midt-1980'errne, og det har hele tiden været tanken - ja, det er Instituttets raison d'être - at det skal fungere uafhængigt.

Der er ikke noget nyt i, at Instituttet har været udsat for politisk pres. Sådan har det været siden oprettelsen i 1987 - bare spørg Lars Adam Rehof og Morten Kjærrum; Christoffersens forgængere i embedet. I 2002 foreslog Dansk Folkeparti sågar instituttet nedlagt. Jeg kan levende forestille mig, at presset på instituttet og dets direktør er vokset i de senere år.

Så selvfølgelig må det være fristende som Christoffersen at agere pragmatisk og tage højde for de skiftende politiske vinde. Men instituttet bør overlade det pragmatiske til politikerne - og i stedet optræde idealistisk, stædigt, vedholdende og irriterende i magthavernes øjne, når det gælder forsvaret af menneskerettighederne. Jonas Christoffersen scorer nok med sin læsning af det politiske spil og tilhørende pragmatisme nogle nemme points hos politikerne i magtpartierne. Men Christoffersen misforstår sin arbejdsopgave - og han svigter menneskerettighederne...