Offentligt ansatte: Hvis man skulle være i tvivl om, at der er et folketingsvalg i horisonten, så er man det i hvert fald ikke længere, når man har læst socialdemokraten Astrid Krags indlæg om offentligt ansatte her i avisen (13.1).

Mod bedre vidende fremturer Krag endnu engang med falske påstande om, at jeg har sagt, at offentlige ansatte får for meget i løn - hvilket jeg aldrig har og i øvrigt også flere gange har gjort opmærksom på - og hun insinuerer, at jeg beskylder medarbejderne i det offentlige for at pjække.

Det er helt ude i hampen og et plat forsøg på at få folk til at tro, at jeg ikke interesserer mig for de offentlig ansatte og deres arbejdsvilkår.

Jeg har den største respekt for de mange dygtige og hårdtarbejdende medarbejdere rundt om på vores sygehuse, skoler, plejehjem og andre offentlige arbejdspladser. Derfor har jeg også gjort det helt klart, at ingen skal blive syge af at gå på arbejde, og at vi ikke kan være bekendt, at offentligt ansatte har større risiko for at blive syge end ansatte i den private sektor.

Sammen med beskæftigelsesministeren har jeg derfor for nylig fremlagt en sygefraværspakke som en del af regeringens Sammenhængsreform. Konkret vil vi bl.a. etablere et nyt rejsehold, der kan tage rundt i hele landet for at hjælpe eksempelvis kommuner med at mindske sygefraværet ved at sprede gode erfaringer fra dem, der gør det bedst. Og vi vil eksempelvis også bruge 100 mio. kr. på indsatser på offentlige arbejdspladser, hvor man enten har et særligt belastet arbejdsmiljø eller et højt sygefravær. Det kunne fx være i Kriminalforsorgen eller botilbud.

Krags hukommelse må i øvrigt være utrolig dårlig. Hun kan nemlig tilsyneladende ikke huske, at kommunerne måtte skære ned på velfærden og antallet af medarbejdere, da Mette Frederiksen og hun selv sad i regering. Under den S-ledede regering var der nemlig minusvækst i kommunerne. I dag er der plusvækst.

Det klinger af samme grund noget hult, når hun påstår, at den nuværende regering 'underfinansierer' velfærden. Siden vi i Venstre overtog regeringsansvaret i 2015 har vi nemlig sat flere penge af til velfærd i kommunerne, og vi har også løftet sundhedsvæsnet mere, end dengang Krag var sundhedsminister.