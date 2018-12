Ingen har patent på den rette tro - og vi kan godt snakke om den

Missionen: Med stor interesse læste jeg kronikken sidste lørdag af Jørgen Breindahl, hvor han tager afstand fra alle dem, der tager patent på troen - med klar adresse til missionsfolkene i Folkekirken, der er dogmatiske og ekskluderende i deres tilgang til alle os andre kulturåbne mennesker.

Lad det være sagt straks, at jeg deler vilkår med Breindahl. Jeg er nemlig også vokset op i en familie, der hører til på den missionske fløj i kirken - uden at få "domstankegangen hvor mennesker dømmer andre mennesker på Guds vegne" med. Jeg har måske nok ikke altid passet helt ind. Jeg har gået andre veje og mødt mange slags mennesker i min verden ... og så har jeg holdt mig i samtale med dem, jeg har mødt, i stedet for at skrive om dem.

Da jeg så det fine billede af den fordømmende præst, tænkte jeg, at det måtte være mig på billedet. Frisuren og det runde hoved passer i hvert fald ... men tegneren har ikke fået mine briller med, og så blev jeg mere rolig.

Faktisk er der en pointe i det, der er værd at bemærke: Den arrige missionspræst på billedet bærer ikke briller som både Breindahl og undertegnede, og har derfor ikke let ved at se så nuanceret på mange ting, som vi gør. Det er naturligvis blot avisens tegner, der har lavet et billede, der passer til artiklen, men det illustrerer faktisk ganske godt, hvordan missionsfolkene ikke har kunnet se sig selv ordentligt afbildede i aviserne siden drukneulykken ud for Harboøre i 1893. Som Jørgen Breindahl skriver, har de nok lidt af en vis urimelig bagtalelse i de københavnske medier siden da. Måske har det været med til at isolere dem?

Helt ærligt: Lad os få svesken på disken:

- Er de bedste referencer til missionsfolk virkelig fra 1893?

- Giver Hans Kirks Fiskerne et dækkende billede af missionsfolkene?

- Findes præsten på billedet i virkeligheden?

- Hvor er fordømmelserne flest ... i missionshusene, i kirkerne eller på avisredaktionerne? Når jeg har mødt den fordømmelse, som Jørgen Breindahl repræs... øh, nå nej ... beskriver (og det har jeg), har jeg taget samtalen op om det, og jeg har derved fået mange spændende samtaler ud af det - og er blevet nuanceret i mit syn på mange ting, ligesom mine samtalepartnere er blevet det.

Og så lidt fakta til at anspore samtalen: Harboøre i dag er faktisk et fint samfund, hvor missionsfolkene, de øvrige kirkefolk og resten af befolkningen mødes om mangt og meget - i kirken, i missionshuset, hos FDF og i hallen. Og i morgen, 2. december, genindvies kirken efter en udbygning - for den var faktisk blevet for lille.

Jørgen Breindahl har helt ret i at alt i livet kan både bruges og misbruges. Det gælder også det at skrive grimt om andre i avisen. Jeg kan kun opfordre Breindahl til at tage sine egne ord alvorligt: Først opfordrer han til samtale, og undgår derefter selv at gå den vej. Dernæst giver han et bud på en vej, de andre skal gå: Det er først ved at kaste sig ud i menneskelivet at det for alvor går op for en, at jeg har brug for tilgivelse, bekendelse, nåde. Jeg byder gerne på kaffen til den snak, jeg synes, Jørgen Breindal og avisen Danmark skulle kaste sig ud i - og så lad os få samtale med hinanden og med missionsfolkene i stedet for smædeskrifter.

Jeg kan derfor ikke genkende den ensidige analyse af og afstandtagen til en gruppe, der i den grad har været en grundstamme i den Folkekirke, hvor mange har så let ved at bruge dem som fjendebillede. Breindahl har jo ret i, at ingen bør have patent på den rigtige måde at tro på, men man skal altså også være fair og give andre plads. Det mener Jørgen Breindahl ikke, missionsfolkene gør, og dermed kommer han for mig at se til at gøre det samme overfor dem.

Som provst i Lemvig Provsti, som også omfatter Harboøre, møder jeg mange af dem som Jørgen Breindahl skriver om. Jeg kan for det første fortælle, at de ikke dominerer så meget som nogen vil have det til at lyde. Og så oplever jeg, at de hellere vil samtale end sværtes til i avisen.