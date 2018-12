Ingen fortjener ensomheden

Livet: Samhørigheden og medmenneskelige bånd er under pres. Det er ikke kun ensomheden, der er problemet. Men at mennesker lever mere eller mindre alene. De, der er ensomme, er det ofte af en grund. De kan være skubbet ud af fællesskabet. Men konsekvensen er ofte, at den ensomme mister livskraft, og får en tilværelse præget af tomhed, meningsløshed og håbløshed.

Der burde vi være mere for hinanden. Tager vi ikke fat om problemet i sin vorden, udvikler det sig ofte til alvorlige fysiske og psykiske lidelser.

Men det ender desværre ofte med symptombehandling. En misbruger er selv 'ude om det' og kan bare tage sig sammen. Er det en flygtning, kan vedkommende blot rejse hjem igen. Arbejde er der til dem, der vil lave noget. Ellers er svaret: Behandling. Med medicin. Medicin fjerner mange problemer. Dårlig ryg, misbrugsproblemer eller depressioner.

Men medicinen hjælper ikke alle. Vi kan læse om dem i avisen - også dem, der ender som en dødsannonce. Hvor den ender som en efterlysning efter efterladte. Hvor de eneste til bisættelsen er kirken og kapellets personale. Der spørger man så sig selv: Er det meningen med livet at leve alene og isoleret. Uden at blive elsket og savnet? Kan det være rigtigt, at vi har et samfund, hvor vi tillader os at sætte nogen uden for fællesskabet. Hvor vi glemmer solidariteten med de svageste. Svaret er desværre: Ja, vi glemmer ofte de svageste, også til jul. Det er ganske enkelt ikke rimeligt. Ingen fortjener et liv eller en død i ensomhed med mindre det er det, de ønsker.