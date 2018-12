Ingen boligområder skal stå uden for landets love

Ghettoer: Lørdag fik vi endnu engang præsenteret listen over ghettoområder i Danmark. En liste, der over en årrække har slået fast, at vi har alt for mange boligområder, hvor grupper af mennesker står uden for det danske samfund og lever uden for dansk lov og orden. Den er med andre ord et tilbagevendende vidnesbyrd om, at der er behov for et opgør med parallelsamfund i Danmark.

For vi skal ikke have parallelsamfund i Danmark. Alle borgere i det her land bør tage aktivt del i det danske samfund og selvfølgelig respektere landets love. Det er opskriften på et godt og sundt samfund. I regeringen har vi derfor taget udfordringen med parallelsamfund op og har fremlagt en række initiativer, der for alvor gør op med de mennesker, der står uden for det danske samfund.

På mit eget ministerområde har vi blandt andet fremsat et lovforslag om skærpede strafzoner, som vil give politiet mulighed for at udpege et område, hvor straffene skærpes i en periode. Det betyder, at politiet kan sætte ind, hvis et område pludselig hærges af personer, der eksempelvis begår vold, afpresser eller laver hærværk. Det er et værktøj, som vil kunne anvendes af politiet i hele landet, hvis der i et område opstår et ekstraordinært kriminalitetsbillede, som er væsentlig egnet til at skabe utryghed for beboere og andre, der færdes i området.Samtidig sætter vi i regeringen nu foden ned over for kriminelle lejere og gør det muligt for udlejerne at smide dem ud af deres bolig, hvis de begår utryghedsskabende kriminalitet tæt på deres bopæl. Kriminelle lejere skal også kunne nægtes at bosætte sig i et udsat område.Tiltagene er håndfaste. For det går ikke længere at lade stå til. De fremtidige generationer, der vokser op i Danmark, skal have mulighed for at blive en fuldbyrdet del af det danske samfund, uanset hvor de bor. Derfor vil vi også kriminalisere de forældre, der bevidst sender deres børn på genopdragelsesrejser og spolerer børnenes muligheder for at blive en del af det danske samfund. Med initiativerne lægges kursen om for de mange boligområder, der i en årrække har været udsat. Det er både utraditionelle og hårde værktøjer, der tages i brug. Men vi er nødt til at være kontante, når vi kan se, at der er mennesker, der lever i landet helt uden at kunne dansk, eller som i årevis har stået uden for det danske arbejdsmarked. Det er en falliterklæring, der i sidste ende udgør en trussel mod et velfungerende samfund som det danske. Vi kommer aldrig til at acceptere, at hele samfund lukker sig om sig selv og vælger at stå uden for, når man bor i Danmark. Alle skal følge de love, der udgør rygraden af de danske samfund - uanset hvor de bor i landet.