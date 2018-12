Ikke kun store banker har mistet jordforbindelsen

Belønning: Som kunde og meget lille aktionær i Andelskassen troede jeg naivt, at Andelskassen var det bedste bud på en bankforbindelse med en god jordforbindelse, en god moral og etik med påholdenhed som en vigtig styrepind i det moralske kompas.

Senest har man så i avisen Danmark kunnet læse, at Andelskassen har ydet en afgående direktør et gyldent håndtryk til en værdi af 9,2 mio. kr.

Det gode spørgsmål er så, hvem der er ansvarlig for udbetaling af et så gastronomisk højt beløb. Var det alene den øverste direktør, eller var bestyrelsen inde over denne generøse udbetaling?

Vi ved heller ikke, om der var tale om en engangsforeteelse, eller om det er normal kutyme. Der er tale om beløb, som menigmand eller småaktionærer aldrig vil komme i nærheden af, og spørgsmålet er vel også, om nogen personer i virkeligheden er så fantastiske og kompetente, at de er en så høj gage værd?

Bankkunder og småaktionærer mangler svar på disse spørgsmål. Måske skal man bare være tålmodig og vente på forårets aktionærmøder lokalt og generalforsamlingen. Det kan jo være, at emnet bliver taget op, selvom det ikke skulle undre mig, at banken satser på, at det gyldne håndtryk er glemt til den tid.

Hvis ikke andre spørger ind til håndteringen, så vil jeg kræve, at banken lægger kortene på bordet og fortæller borgerne og aktionærerne den fulde sandhed om det omtalte gyldne håndtryk, og om vi kan forvente flere historier af den art? Som konsekvens af dette burde de nuværende ansvarlige trække sig fra bestyrelsen som en naturlig ting. Ordentligheden i bankverden burde snart indfinde sig, her knap 10 år efter, samfundet hjalp bankerne igennem med bankpakker.