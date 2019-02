Ida Aukens kritik af landbruget er helt skæv

Landbrug: I forbindelse med sidste weekends debat om fødevare- og landbrugspakken og landmændenes etablering af mini-vådområder blev der sagt mange ting uden det store hold i virkeligheden.

En af de grelleste var Ida Aukens udtalelse: "Jeg har fulgt den her debat i 15-20 år, og frivillighed virker rigtig dårligt på det her område."

Det er helt uforståeligt, hvordan Ida Auken kommer til den konklusion. Der er masser af eksempler på, at landbruget går positivt ind i frivillige ordninger indenfor miljø- og natur og får dem til at blive succeser. Skoleeksemplet er indsatsen omkring ordningen med frivillige efterafgrøder.

Dengang var der også mange kritikere, som fortalte hvor håbløst og urealistisk, det er at få landmændene med på en frivillig aftale. Den kritik og mistro blev gjort fuldstændig til skamme med over 6.000 landmænd som deltagere i en fuldtegnet ordning.

Det kan næppe have undgået Ida Aukens opmærksomhed.

Et andet godt eksempel er den frivillige skovrejsning. Her er der søgt dobbelt så meget, som der er budget til. Vi har også set stort run på så forskellige frivillige ordninger som afgræsning af naturarealer og etablering af levesteder for forskellige gnavere og padder. Både landbrug og samfundet når langt længere ad frivillighedens vej, og når landbruget ikke er nået længere med de kollektive indsatser, så er årsagen en kombination af bureaukrati i det offentlige og en bekendtgørelse, som ikke var på plads.

Det grundlag kan man ikke dømme frivillige ordninger ude på.