IS-krigere skal blive hvor de er og aldrig komme tilbage til Danmark

IS-krigere: Donald Trump har bedt om at Danmark henter en række IS-krigere tilbage til Danmark. Den anmodning bør vi takke nej til og i stedet lade dem blive hvor de er.

De unge mænd, der meldte sig under Islamisk Stats sorte fane har ikke noget at gøre i Danmark. De har aktivt valgt Danmark fra og endda været villig til at kæmpe mod danske soldater. Den slags valg har naturligvis konsekvenser, og derfor skal Danmark ikke stille hjemtransport til rådighed for en flok radikaliserede islamister, der ikke har andet i hovedet end at forvolde Danmark og danskerne ondt. Rent ud sagt, så er det nogle af de farligste mennesker på jorden, og dem skal vi ikke have tilbage. De har intet at gøre i Danmark og bør dømmes og udstå deres straf der, hvor de nu er, og hvor du har forvoldt skade.

Samtidig bør vi undersøge, hvor vi kan fratage dem deres danske statsborgerskab. Når man vælger at gå i krig for Islamisk Stat og imod Danmark, så er man ganske enkelt ikke dansker og skal derfor naturligvis ikke have det privilegium at have et dansk statsborgerskab.

Når vi står i denne her situation, så er det præsident Trumps egen skyld, fordi han hovedkulds har valgt at trække de amerikanske styrker ud af Syrien, inden der er blevet skabt stabilitet. Den ugennemtænkte manøvre behøver vi ikke at hjælpe Trump ud af.

Fremmedkrigerne har for længst mistet ethvert tilhørsforhold til Danmark og derfor kan de ikke forvente at blive fløjet hjem til Danmark, som om de var skiturister der var kommet til skade. Når man med åbne øjne går i kamp mod Danmark og danske soldater, så er man overladt til sig selv, når kalifatet braser sammen.

I den forbindelse er det helt afgørende at undgå, at de bare får lov til at fordufte i det kaos, der hersker i Syrien. Det er derfor trist, at Trump bare har tænkt sig at tørre ansvaret for sine egne ugennemtænkte beslutninger af på europæerne - og stikke halen mellem benene. Det siger sig selv, at ingen europæiske lande ønsker at modtage en stor gruppe personer, der beviseligt er terrorister og hader alt hvad den frie verden står for.

Danmark og resten af den vestlige verden har på den baggrund naturligvis en interesse i, at de bliver, hvor de er - og gerne så lang tid som overhovedet muligt. Derfor kunne en mulighed være at hjælpe myndighederne i eksempelvis Nordirak med at retsforfølge og internere fremmedkrigerne, således at de ikke kan komme til at udøve deres ugerninger på vores breddegrader.