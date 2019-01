I nedskriver værdien af vores samfund til nul kroner

I august 2018 blev Lars Chr. Lilleholt præsenteret for det faktum, at Viking Link ville øge CO2 udledningen i England og Tyskland med 534.000 tons CO2 om året. Til det svarede Lars Chr. Lilleholt, "at det er en rigtig god forretning for Danmark og for de danske el-forbrugere".

I maj skrev professorerne Jette Bredal Jacobsen og Mette Termansen samt lektor Søren Bøye Olsen i en kronik i Jyllands-Posten: Når det besluttes, om nye større infrastrukturprojekter skal igangsættes, skal der foretages en samfundsøkonomisk konsekvensanalyse. God samfundsøkonomi handler om at skabe mest mulig værdi for borgerne. Dette inkluderer både de værdier, som vi er vant til at sætte kroner og øre på og de, som vi ikke er vant til at gøre det med. Sidstnævnte kan for eksempel være naturværdier og landskabelige værdier, som vi sjældent betaler for, men som de fleste af os alligevel tillægger stor værdi". Forskerne henviser til Finansministeriets vejledning til samfundsøkonomisk konsekvensvurdering, hvor der står, at man skal "klarlægge og synliggøre tiltags effekter på mest omhyggelig vis og inddrage alle væsentlige effekter". Det betyder, at de æstetiske landskabelige konsekvenser af at opsætte luftledninger bør værdisættes og inddrages, også selv om de ikke har nogen markedsværdi og derfor normalt ikke indgår i de budgetøkonomiske kalkuler".

I Norge har man gennemført forskningsprojekter for at se på konsekvenserne af en storstilet satsning på vindenergi, herunder også de negative landskabsmæssige påvirkninger af nye luftledninger og elmaster. Her viste det sig, at det var en overordentlig god samfundsøkonomisk investering at placere elkabler i jorden, ganske enkelt fordi tabet af landskabsmæssige værdier blev værdisat tre gange højere end den budgetmæssige besparelse ved ikke at grave elkablerne ned. Men hvad gør man så i Danmark?

Der er grund til at tro, at nye luftledninger vil medføre store tab af landskabsmæssige værdier. Forskerne har tilbudt Energinet.dk at gennemføre en analyse af problemstillingen. Energinet.dk har imidlertid svaret, at de ikke har midler til at finansiere et sådant projekt, da det koster den svimlende sum af 700.000-1.000.000 kroner. Hvor er jeres lederegenskaber, kære politikere? Selv om en million er mange penge, er det i forhold til hele projektet med Vestkystforbindelsen og Viking Link, som koster et tocifret milliardbeløb, kun småpenge. Det svarer til under 0,01 pct. af projektsummen, men det formår Energinet.dk altså ikke at finde midler til.

Forskerne konkluderer i deres kronik: "Man kan nemt få den tanke, at det er belejligt at undlade at værdisætte tabet af landskabsværdier, da de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet ellers risikere at blive større end de samlede gevinster, og måske vil regnestykket så pege på jordkablerne som den rigtige løsning for det danske samfund?" Vi husker alle, hvordan politikernes forventninger var til oliemarkedet, da man skulle finansiere togfonden. Det gik som bekendt ikke så godt. Der efterlyses en ændret energipolitik i Danmark, således overskudsstrøm kan bruges bl.a. til fjernvarme og elbiler. Har I overhovedet regnet på strømforbruget til alle de kommende datacentre som pt. bliver etableret i Danmark. Det interesserer tilsyneladende ikke politikerne, der med skyklapper for øjnene vil presse en el-pakkeløsning med luftledninger ned over en sagesløs befolkning. Det ligner til forveksling en udemokratisk proces.

Med Energinet.dk's afvisning af en samfundsøkonomisk konsekvensanalyse af de 175 km luftledning ned gennem Jylland, har de sat værdien af vores natur til nul kroner, værdien af vores landskab til nul kroner og værdien til vores lokalsamfund til nul kroner. Med en sådan forudsætning bliver det unægteligt lettere at få regnestykket til at gå op og blive en "rigtig god forretning for Danmark". Hvorfor vil Energinet.dk ikke bruge de penge på at foretage en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Vestkystforbindelsen og Viking Link? Er Energinet.dk og energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt bange for resultatet af en analyse?

Jeg synes, det vil klæde Energinet.dk at gennemføre analysen og derefter tage hele projektet op til overvejelse for ikke altid at have en ødelagt natur, ødelagt landskab og ødelagt lokalsamfund. Den udarbejdede rapport Energinet.dk har været fremsendt til et "uvildig udenlandsk selskab", det canadiske selskab WSP, som skulle vurdere den. WSP er stor kunde hos National Grid, Energinet.dk's engelske samarbejdspartner om Viking Link. Så hvor er "uvildigheden" henne? Ud af Energinet.dk's anførte rapport fremgår det ikke, om hele projektet er en god idé, men udelukkende om de tekniske forudsætninger og beregninger, som Energinet.dk har foretaget holder. Man får jo som bekendt svar, som man spørger. Spørg nu venligst et rigtigt uvildigt selskab.