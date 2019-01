Menneskene har gennem årtusinder været nødt til at være omstillingsparate, men jeg tror, at min generation har oplevet nogle af de allerstørste ændringer i levevilkår. Jeg blev født i 1949 - fire år efter 2. Verdenskrig. Danmark var stadigvæk et landbrugsland, og blandt de mange håndværkere havde vi stolte håndværkertraditioner. Såvel landmænd som håndværkere organiserede sig i indflydelsesrige andelsbevægelser og stærke fagforeninger. Det var utænkeligt, at en arbejder ikke var organiseret i en fagforening, og disse foreninger havde en markant indflydelse på politikerne. En håndværker følte en stærk identitet, og sammenholdet var stærkt. Postvæsnet omdelte posten to gange om dagen, butikkerne lukkede kl. 17.30 og kl 13.00 om lørdagen - søndag var lukket. Mælkemanden kørte rundt i boligkvartererne og leverede den bestilte mælk i glasflasker, som blev genbrugt, og i mit eget kvarter kørte mælkemanden rundt med hestetrukken mælkevogn. Politiet, postbudene, lærerne, DSB-personalet, fængselsbetjentene m. fl. nød stor respekt, og de ansatte havde en kraftig identitet indlejret i jobbet

Børnene gik på den lokale skole, og her mødte man andre samfundslag i klasselokalet. Mange mødre var hjemmearbejdende indtil midten af 1960-erne, så børn kunne møde hinanden på gaden, hos hinanden, på græsarealer og lege med hinanden, uden de voksne blandede sig. Skolen var en effektiv sorteringsmaskine. Arbejderbørn skulle blive arbejdere, funktionærbørn funktionærer, akademikerbørn akademikere.

Mine forældre købte et lille hus på omkring 60 kvm, og her boede vi, indtil min mindste broder blev født - i alt seks personer. Vi havde ikke telefon, vaskemaskine, fryser, bil, internet - vi havde et lille Atlas-køleskab og en viktualiekælder på 1,5x1,5 meter. Når vi skulle have frosset kød, skete det i et fælles frysehus, vaskemaskinen var købt i fællesskab med de øvrige beboere i kvarteret, og den blev trukket rundt på en sækkevogn. Fjernsynet havde ét program, som startede kl. 20 og sluttede kl. 22. Ferier blev holdt hjemme, men det ændrede sig i midten af 1960'erne, hvor Spies og Tjæreborgpræsten begyndte at sende folk til Mallorca. I 1961 fik min ældre broder og jeg en avisrute, hvor vi skulle omdele Socialdemokraten. Øverst på bladet stod: Frihed, Lighed, Broderskab og ved siden af: Gør din pligt og kræv din ret.

Jeg kom på Nyborg Gymnasium i midten af 1960'erne, hvor alting rumlede i det danske samfund. Starten på gymnasiet var et kulturchok, for borgerligheden og konservatismen var absolutte bærende værdier på stedet. Jeg kunne simpelt hen ikke tolke de sociale koder. Det ændrede sig med kæmpeskridt, så tre år senere var der vendt op og ned på værdierne. I de år var der i tusindvis af arbejderbørn, der tog springet ind på de videregående uddannelser, og rigtig mange af disse blev senere beskæftiget i de bløde erhverv (skolelærere, pædagoger, sygeplejersker).

Det er ikke uden grund, at man snakker om de" brølende 60'ere". Stigende velstand, huspriserne steg med raketfart, almindelige mennesker fik bil, telefon, udenlandsrejser, moderne lejligheder, raketter blev sendt ud i - kronet med Neil Armstrongs landing på Månen i 1969 med ordene: "Dette er et lille skridt på mennesket, men et stort skridt for menneskeheden". Vi var målløse. Samtidig rasede Vietnamkrigen, og denne frygtelige krig fik stor indflydelse på millioner af mennesker verden over. Man havde nemlig for første gang mulighed for at følge krigens rædsler via fjernsynet og reportager fra journalister i krigszonen.

I dagens Danmark har de fleste fjernsyn med mange kanaler, internet, Facebook, mobiltelefon og computer, flere biler, moderne boliger og velstand. Men vi har også et samfund, hvor stadig flere er rodløse, stressede , splittede, og hvor vi bor i ghettoer (rige og mindre rige ghettoer), og hvor det politiske landskab bærer præg af stor splittethed og identitetskrise. Hvordan ser fremtiden mon ud? Mennesket har en kraftig social drivkraft, og man længes efter at være nogen og ikke kun noget. Mennesket vil gerne ses og føles værdifuldt, så mon ikke de sociale fællesskaber i form af familien og fælles boformer vil få en opblomstring? Længslen efter en identitet og menneskelig legitimitet vil lede os til politiske strømninger, som i væsentlig grad adskiller sig fra de etablerede partier.