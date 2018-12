På kant: Hvornår er et uddannelsessystem i god gænge?

Er det, når eleven, gymnasieeleven eller den studerende - udover at tilegne sig kundskaber og færdigheder - bliver sig selv gennem en længere dannelsesproces? Eller er det når det unge menneske - gennem målrettet "datainformeret" arbejde - erhverver sig "kompetencer" og "livsfærdigheder"? Jeg ville ønske, at svaret var det første, men de faktiske forhold i uddannelsesindustrien tyder snarere på det andet svar. Især i Aarhus. Her har kommunen overladt det til firmaet NordicMetrics at måle elevernes såkaldte livsfærdigheder.

Der skal sættes tal på størrelser som motivation, selvtillid, vedholdenhed, samarbejdsevne og empati. For - som der står på firmaets hjemmeside: "livsfærdigheder er ifølge den nyeste viden mindst lige så vigtige som intelligens og fagligt niveau." Ja så. Det metodiske målearbejde kalder firmaet kækt for UiL (udviking i livsfærdigheder): "Dette redskab kan hjælpe læreren til at vurdere udviklingen i elevernes personlige og sociale færdigheder, med henblik på videre pædagogisk indsats." Det lyder uhyggeligt, totalitært og fremkalder næsten kvalme.

I Aarhus er man dybest set fuld i gang med at afvikle mennesket som åndsvæsen.