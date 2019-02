Hvornår opdager vi at det er federe at lære noget end at få 12?

På kant: I de sidste uger har politik og debat fyldt de danske folkeskoler, og det er helt vildt fedt, men en ting står også ganske klart, efter jeg selv har besøgt en lang række skoler i den sidste uge: Alt for mange unge kan nikke genkende til, at de selv eller deres klassekammerater er stressede.

En undersøgelse foretaget af Børnerådet viser, at hver femte elev i 8. klasse føler sig presset ofte eller hele tiden, og ser man kun på pigerne, er det 30 pct. Det mener jeg er alarmerende højt, og jeg mener, at politikerne bærer en stor del af skylden. Fra børnehaven og gennem folkeskolen bliver børn testet omkring 30 gange, og samtidig fylder karakterer meget mere end det har gjort tidligere, da det i dag er karakteren, som afgør, om du kan komme ind på en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole.

Det er blevet således, at det største, du kan opnå i dagens skolesystem, er at få 12 - ikke at lære noget. Jeg mener, at vi skal en helt anden vej både for børnenes og vores fælles fremtids skyld. Vi skal flytte fokus væk fra karakterer og test - og i stedet prioritere læring, dannelse og ordentlig feedback, for ingen børn skal blive stressede af at gå i skole.