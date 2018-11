Hvorfor skal vi samle på andre landes forbrydere?

Venstrefløjen bruger ofte vores "internationale forpligtelser" som argument for: At vi ikke kan udvise forbrydere. At vi skal modtage "flygtninge", der har vandret igennem det meste af Europa. Eller for at vi skal åbne grænserne for familiesammenføring af ikke-vestlige "flygtninge" og immigranter. Men hvad med vores nationale forpligtelser? Efter min opfattelse har vi en national forpligtelse til at efterlade et trygt Danmark, et genkendeligt Danmark, et dansk Danmark, til vores børn og børnebørn.

Antallet af ikke-vestlige indvandrere i Danmark er vokset eksplosivt. Der er ifølge Integrationsministeriet nu over ½ mio. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. De udgør 8,5 pct. af befolkningen - en andel, der er blevet 8-doblet siden 1980, hvor ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgjorde 1 pct. af befolkningen. Det siger sig selv, at denne "udvikling" ikke kan fortsætte, hvis vi skal tage vores nationale forpligtelser alvorligt.

En ting er den økonomiske udgift på 36 mia. om året. Det svarer stort set til prisen på en Storebæltsbro. HVERT ÅR! En anden ting er de menneskelige og kulturelle omkostninger ved indvandringen. Kriminalitets-raterne blandt mænd fra muslimske lande er tårnhøje, sammenlignet med danskere og indvandrere fra lande som Kina, Thailand og Vietnam. Og tendensen er, at efterkommere af indvandrere fra Mellemøsten er MERE kriminelle end deres forældre. F.eks. viser tal fra Danmarks statistik, at mandlige libanesiske indvandrere har et kriminalitetsindeks på 257. Deres sønner er med et indeks på 301 tre gange mere kriminelle end danske mænd. Og der er vel at mærke tale om straffelovsovertrædelser.

I lyset af de tårnhøje udgifter, det danske samfund har påtaget sig, skulle man tro, indvandrerne udviste lidt taknemmelighed og forsøgte at tilpasse sin kultur til den danske. Når man ser på debatten om halalmad, håndtryk, tørklæder, badeforhæng, kønsopdelt svømmeundervisning osv., er det konstaterbart, at det langt fra er tilfældet for alles vedkommende. Store omkostninger, høj kriminalitet og religiøst betingede krav til, hvordan det danske samfund skal indrettes, følges derimod tilsyneladende udmærket ad. Og lad mig kalde en skovl for en skovl, og indvandring fra Mellemøsten for et problem. For det er jo netop ikke myreflittige og lovlydige kinesere, vietnamesere eller thai'er, der udgør et problem.

Selvfølgelig er ikke alle fra Mellemøsten kriminelle og/eller ligger Danmark til last. Der er bare for mange, der gør det. Så i stedet for at skære alle over én kam bør vi differentiere vores lovgivning yderligere. Vi skelner - diskriminerer - jo f.eks. i forvejen mellem nordiske statsborgere og egentlige udlændinge, når det gælder om at opnå dansk indfødsret. Udlændinge skal have haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark for at opnå statsborgerskab. Nordiske borgere 2 år.

Desværre sagde DF og Socialdemokraterne nej til regeringens forslag om at lette arbejdskraftindvandring, så borgere fra 12 udvalgte lande, hvis borgere ikke indgår i de forkerte statistikker (bl.a. USA, Canada, Australien, Brasilien, Thailand, Kina og Rusland), ville få lettere ved at komme til Danmark. Det kunne ellers have været et fremragende skridt på vejen til at skelne mellem de arbejdsimmigranter, vi har brug for, og dem, der mest kommer for at profitere af vores velfærdsordninger. De sidste er der mindst 36.000.000.000 gode grunde til, vi skal blive bedre til at holde dem ude af Danmark.

Ud over at være mere selektive med, hvem vi lukker ind i landet, skal vi begynde at stille flere krav til dem, der allerede er her. Krav om at forsørge sig selv og sine og bidrage til samfundet. Krav om at tilpasse værdier og normer til dem, der gælder i det danske samfund. Krav om at tale dansk i hjemmet. I det hele taget at indordne og tilpasse sig og blive velassimileret i det danske samfund. Vores opgør med ghettoerne skal ikke handle om mursten - men om de mennesker i ghettoen, som ikke vil vores tolerante samfund. Jeg har derimod intet imod udlændinge, som gerne vil det danske samfund og bidrager hertil.

Og så har vi brug for langt flere udvisningsdomme. Jeg kan ikke forstå, vi skal samle på andre nationers forbrydere. Næsten halvdelen af de indsatte (43%) i de danske fængsler er ifølge Mandag Morgen af anden etnisk herkomst end dansk. Efter min opfattelse burde en ubetinget dom for personfarlig kriminalitet automatisk udløse en udvisning, hvis den dømte er udlænding.

Det vil ganske vist kræve, at vi går helt tæt på og udfordrer konventionerne. Men for mig er hensynet til danskernes tryghed, sikkerhed og velfærd vigtigere end hensynet til døde konventioner og udenlandske forbryderes bekvemmelighed. Og jeg er sådan set ligeglad med, hvad der sker en udenlandsk forbryder, når denne kommer hjem. Det er forbryderens ansvar - ikke danskernes. Det at tage vare på danskernes tryghed, sikkerhed og velfærd er for mig at se en af vores nationale forpligtelser. Og nationale forpligtelser er vigtigere end internationale konventioner og "forpligtelser".