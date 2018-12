Hvordan Lindholm kom på finansloven - måske ...

Lindholm: Jeg kan levende forestille mig drøftelsen mellem Inger Støjberg, Kristian Thulesen Dahl, Martin Henriksen m. fl under tilblivelsen af årets finanslov.

"Vi skal finde på noget, der gør livet så surt for de udviste og dem på tålt ophold, at de kommer til at hade at være her", siger Tulle.

"Hvad med at isolere dem et øde sted langt ude på landet i Jylland?" svarer Inger Støjberg.

"Det har vi allerede gjort, og det dur ikke, for mine vælgere i Midtjylland kan ikke lide den løsning", siger Tulle.

"Har vi ikke en øde ø, hvor vi kan sende dem hen?" udbryder Martin Henriksen.

"Hvad med Lindholm? Den er alligevel så befængt med sygdomme, at det ikke længere er forsvarligt at sende vores personale derover for at forske? siger Inger Støjberg.

"Genial ide, Inger!, udbryder Tulle.

"Kan vi ikke gøre et eller andet for at gøre det lige en tand mere surt for dem? Hvad med at begrænse antallet af færgeafgange og sætte billetprisen så højt, at de ikke har råd til at tage færgen? siger Henriksen med et smørret grin.

"Genialt! Det gør vi! Udbryder Tulle og Støjberg.

Ovre fra hjørnet af lokalet hører man så en embedsmand fra finansministeriet, der rømmer sig og mumler forsigtigt ,at "den løsning, I skitserer, vil koste ca. 1,8 mio. kr. pr. anbragt på øen. Årligt, vel at mærke. Det er seks-syv gange så meget som den nuværende løsning."

"Det er fuldstændig lige meget; vi nedlægger bare satspuljen. De svage i samfundet har alligevel ikke ressourcer til at brokke sig", siger Støjberg. "Det er det, Tulle og Martin vil ha', så det er den løsning, vi lander på. Lad os straks gå til pressen."