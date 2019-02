Hvor står Venstre i udlændingepolitikken, Bertel?

Udlændingebekymring: Venstres erfarne mand, Bertel Haarder, er bekymret for om de Radikale og Alternativet vil få indflydelse på en kommende S-regerings udlændingepolitik. Det fremgår af et debatindlæg her i Avisen Danmark 7. februar.

Lad os til en start berolige Bertel med at der også efter et kommende folketingsvalg ser ud til at være en bred opbakning til en stram udlændingepolitik. Omkring tre fjerdedele af befolkningen bakker op om den nuværende linje, som kort fortalt går ud på, at der ikke skal komme flere her til landet end vi evner at integrere. Den del af udlændingepolitikken kommer derfor ikke til at ændre sig efter et valg. Af den simple grund at der ikke er flertal for det. At en så rutineret herre som Bertel kan overse noget så elementært i vores demokrati er jo i sig selv tankevækkende.

Det er også tankevækkende, al den stund at Venstre på vigtige udlændingepolitiske dagsordener faktisk deler politik med de Radikale og Alternativet. Man kunne kalde det den liberale del af udlændingepolitikken.

Tag for eksempel udenlandsk arbejdskraft. Her vil Venstre gerne hjælpe erhvervslivet med at åbne det danske arbejdsmarked for billig Kinesisk, Indisk og Pakistansk arbejdskraft. I dag kan danske virksomheder ansætte alle, som de vil tilbyde en månedsløn på 30.000 kroner. Står det til Venstre skal kravet fremover kun være en månedsløn på 23.000 kroner. Så taler vi ikke længere om IT-specialister, men om helt almindelige danske buschauffører, tømrere og murere. Hvis det står til Venstre skal deres nye kollegaer altså ikke komme fra det lokale jobcenter men fra Kina, Indien eller Pakistan. Helt på linje med de Radikale og Alternativet, som Bertel jo ellers så indtrængende advarer mod. I Socialdemokratiet derimod synes vi kræfterne var bedre brugt på at få opkvalificeret vores egne ufaglærte og sørge for vores at de unge kan få en praktikplads og en sikker fremtid på det danske arbejdsmarked.

Et andet eksempel er muslimske friskoler. I Socialdemokratiet er vi i mod muslimske friskoler. Vi synes det er vigtigt at vores børn går i skole sammen. Vi er i mod social og etnisk adskillelse. Derfor synes vi heller ikke, at det er rimeligt, at danske skatteydere skal betale til skoler, der bidrager til parallelsamfund og isolerer muslimske børn fra andre børn. Helt anderledes i Venstre. Her har Bertels parti i flere omgange valgt at hæve tilskuddet til muslimske friskoler. Sammen med, ja gæt engang, de Radikale og Alternativet.

Det er bare to eksempler på Venstres - og de Radikale og Alternativets - liberale udlændingepolitik. Hvor stor denne del af Venstres udlændingepolitik bliver efter et valg er et åbent spørgsmål. Svaret vil ikke mindst afhænge af, hvem der skal være formand i Venstre.