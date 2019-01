Samuelsen: Det er velkendt, at Liberal Alliances politik på den hjemlige arena ligger i ruiner: Topskattelettelser droppet, Uber smidt på porten, og på Alliancens vagt har vi fået burkaforbud - altså ikke frihed men forbud.

Derfor slår partiet nu med udenrigsminister Samuelsen i spidsen på tromme for partiets såkaldt frihedsorienterede udenrigspolitik. Det ligner panik før lukketid med et folketingsvalg, der truende nærmer sig.

Men der er grund til at sætte spørgsmålstegn ved, hvor "frihedsorienteret" Danmarks udenrigspolitik egentlig er.Udenrigsministeren arbejder for, at EU indstiller optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Utvivlsomt en populær indstilling.

Men glem ikke, at Tyrkiet ikke er lig med landets leder præsident Erdogan. Der var ved folkeafstemningen om en ny forfatning i 2017 mindst - måske var resultatet fusket - 49 pct., der afviste en ny forfatning. Hvis vi giver Tyrkiet den kolde skulder, straffer vi denne halvdel af befolkningen, der ønsker både en demokratisering - mere frihed!- og en tilnærmelse til Europa.

Og vi svigter ikke mindst de mange fængslede journalister - Tyrkiet har nu rekorden som det land, der har arresteret flest journalister - og en ung og modig generation, der demonstrerer for et mere åbent og frit Tyrkiet.

I stedet for at lukke forhandlingerne, som udenrigsministeren ønsker, burde vi fra dansk side tværtimod argumentere for, at EU åbner det kapitel i forhandlingerne, der omhandler ytrings- og forsamlingsfriheden samt ubegrænset adgang til internettet.

Opgaven må være at genplacere EU som en løftestang for Tyrkiets demokratisering og sende et signal om, at et frit, åbent og demokratisk Tyrkiet fortsat er velkomment som medlem af EU.

Se, det ville være frihedsorienteret udenrigspolitik.

Udenrigsministeren har givet udtryk for, at det skal undersøges, om Ungarn forbryder sig mod EU's værdier. Men nej, en sådan undersøgelse vil være spild af tid og penge. Hvis Ungarn som det ser ud i dag havde ansøgt om medlemskab af EU, ville det være blevet afvist.

Valgsystemet er tilrettelagt således, at regeringspartiet Fidesz favoriseres, der er kun få, uafhængige medier tilbage og domstolenes uafhængighed krænket.

Desuagtet valgte Samuelsen kort efter sin tiltræden at tage på charmetur til det Ungarn, der krænker EU's demokratiske principper, og som både kansler Merkel og præsident Macron har lagt på is. Frihedsorienteret udenrigspolitik?

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil bistå kristne, der bliver forfulgt. Forfølgelse af kristne skyldes bl.a., at kristendommen har et budskab om frihed for de undertrykte, typisk for de nederste klasser, de urørlige og kasteløse, som står uden for samfundet.

Dansk hjælp til de forfulgte kristne burde være en vigtig del af en dagsorden for frihed. Men det kniber med at omsætte regeringens fine principper til handling

Hvis Udenrigsministeren brænder for frihed, kan det undre, at ministeren ikke værdiger de danske EU-forbehold megen opmærksomhed. Danmark taber kampen mod terror og international kriminalitet, hvis vi ikke bliver en del af EU-samarbejdet om politi og forsvar.

Det virkelige problem for formuleringen af en "frihedsorienteret" udenrigspolitik er fraværet af en klar profil/strategi for dansk udenrigspolitik.Embedsværket i ministeriet er "second-to-none.

Men væsentlige dele af udenrigspolitikken er uddelegeret til Statsministeriet og ressortministerierne. Og i selve ministeriet savnes den politiske ledelse.

Der mangler retningssans, strategisk tænkning og udenrigspolitisk vision. En frihedsdagsorden forudsætter, at vi tænker langt mere offensivt og ikke defensivt. Det er ikke nok, at lade de andre stå til søs.

Vi skal også være klar til selv at vove et øje til fordel for vore værdier - også uanset, at der kan blive en pris at betale. Danmark har basale interesser at varetage med en "frihedsorienteret" udenrigspolitik.

Men uden en klar udenrigspolitisk profil bliver det svært.