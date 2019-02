Hvis man havde valgt Churchills model ville englænderne aldrig ha' sagt farvel til Europa

Union: Der er en række unøjagtigheder i Jørgen Kraglunds kronik 11. februar i avisen Danmark: "Nu forlader englænderne Churchills ide - unionen".

Idéen om tæt fredeligt samarbejde mellem de europæiske nationer gik forud Churchills interesse med flere årtier. Reel interesse med mere konkrete koncepter blev foreslået umiddelbart efter Første Verdenskrig. Sir Arthur Salter og den østro-japanske grev Richard von Coudenhove-Kalergi var blandt de vigtigste fortaler i mellemkrigsårene.

Og EU ligner ikke Churchills vision for Europa. I sin tale 19. september 1946 ved universitetet i Zürich brugte Churchill udtrykket "a kind of United States of Europe ". Den slags Forenede Stater skulle ikke være en kopi af Amerikas Forenede Stater, men en meget løst sammenslutning. Churchill var meget imod oprettelsen af en overstatslig organisation, som EU er blevet til og foretrak et mellemstatsligt samarbejde. Dette koncept blev senere optaget af de Gaullle. Derimod ønskede Jean Monnet og Robert Schuman at skabe en europæisk superstat. En overstatslig organisation som skulle hovedsageligt køres af folk på de øverste embedsmænds niveau.

Under den kritiske periode fra 1946 til 1950, da vejen frem for Vesteuropa blev planlagt, var hverken Churchill eller de Gaulle ved magten. Churchill tabte valget til Labour i juli 1945, og de Gaulle pludselig trådte tilbage 20. januar 1946. Churchill blev premierminister igen i 1951, og de Gaulle vendte ikke tilbage til nationalpolitik før 1958.

Efter valget i 1951 genvandt Churchill magten. Hans interesse for europæiske anliggender dalede. Hverken han eller hans efterfølger Eden forsøgte at blive fuldt medlem af Kul- og Stålfællesskabet. Det Forenede Kongerige var et associeret medlem.

Et relativt lille antal politikere og diplomater fra kun seks lande valgte Monnet/Schuman-modellen, og vejen for europæisk integration blev bestemt. Resten af Europa var ikke for alvor involveret. De kunne enten følge trop eller lader være. Havde det europæiske projekt fulgt Churchill/de Gaulles mellemstatslige model i stedet, er det usandsynligt, at der ville være et britisk ønske om at forlade.

Det er netop fordi, EU ikke er Churchills ide, at briterne har stemt for at forlade unionen.