Demokrati: Hvordan skal vores demokrati i Europa udvikle sig? Det er et af de spørgsmål, der skal diskuteres og besvares, for hvilken retning vil vi som folk?

Den første institution er Europa Parlamentet - og her er alt fuldstændig åbent og tilgængeligt - alle kan læse om hvilke holdninger der er til forslag, hvilke indlæg og taler de enkelte parlamentarikere har talt og skrevet. Jeg er helt med på at det er der ikke mange der orker - men efter min mening, så burde enhver avisredaktion have fokus og tage fat på dette område. Europa-Parlamentet har ikke en national tilgang, men holdningsmæssig eller ideologisk tilgang til de forskellige problemstillinger.

Den næste institution er ministerrådet - der består af ministre fra de enkelte medlemslande - så et møde kan eksempelvis være med landbrugsministrene, det næste møde med finansministrene, eller statsministrene og så fremdeles. Disse møder er altid med national tilgang. Men der er et problem! Ministerrådet er fuldstændige lukket og der flyder ingen information, altså kan vi ikke se processen. Det er skidt. Fordi der kan være en (stats)minister, der siger et i offentlighed og noget andet til et ministerrådsmøde.

Når jeg tager disse to institutioner frem - og har Kristian Thulesen Dahl med - skyldes det to forhold: Først kritiserer Kristian Thulesen Dahl, at EU er lukket - hvilket både er forkert og rigtigt. Men dernæst hylder Kristian Thulesen Dahl en af de udemokratiske ledere - den ungarske Viktor Orban, der har forbudt og tvangslukket den ungarske presse, så alle betydende medier i Ungarn nu er ensrettet og altid støtter Orbans nationalistiske kurs. Herhjemme støtter samme Thulesen Dahl også den relativt nye offentlighedslov, hvor informationsmængden er blevet stærkt begrænset, så journalister og borgere ikke kan følge med i hvordan myndigheder og ministerier arbejder.

Så med den ene hånd kræver Thuesen Dahl mere åbenhed, men med den anden hånd mere lukkethed.

Det er det, jeg vil kalde kørsel i begge retninger. Demokrati og åbenhed bør være regler, vi alle arbejder efter, men det gør Kristian Thulesen Dahl ikke.

Så det er ikke nok med klip i kørekortet, han ville blive fradømt kørekortet - hvis han havde været chauffør.

Det interessante er passagererne. Lige nu er det Venstre, LA og Konservative, men måske vil Mette Frederiksen og Socialdemokraterne ønsker at tjekke ind på denne (de)rute. Det får vi at se efter det kommende valg.