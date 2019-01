Hvis I vil skrue ned for politikerleden, så skru op for åbenheden

På kant: Politikerleden stiger år for år. Hvert nytår finder vi politikerne helt i bunden af de undersøgelser, der viser, hvem danskerne har tillid til.

Og sagen om den nye sundhedsreform viser en af de væsentligste årsager.

Vi danskere stemmer hver især på en politiker, vi har tillid til. Men den tillid deles ganske åbenbart ikke af ledelsen i de partier, vores politikere tilhører.

Hovedbestyrelsesmødet i Venstre i fredags viser det meget tydeligt.

Det skal med det samme siges, at det ikke blot er et forhold, der gælder i Venstre. Det kunne såmænd lige så godt være i et hvilket som helst andet parti. Men debatten i Venstre om sundhedsreformen viser tydeligt, at de politikere, mange af os har givet vores stemme og tillid, ikke har deres egne politiske lederes tillid.

I hvert fald ikke nok til, at de bliver delagtiggjort i selv meget store politiske initiativer.

Helt generelt er det i dansk politik blevet sådan, at en meget lille politisk klike, understøttet af en meget stor falanks af embedsmænd, bestemmer det hele, mens størstedelen af de valgte politikere bliver holdt i uvidenhed og ellers bare skal holde mund og stemme, som de får besked på.

Det er uværdigt. Det er imod ånden i Grundloven, og hvordan kan partiernes ledelser dog tro, at vi danskere skal have tillid til vores politikere, når de så åbenlyst demonstrerer, at de ikke selv har det.

Det er på tide, at vi genopfinder åbne og ærlige politiske debatter både i folketingssalen, i folketingsudvalgene og måske især i de partier, vi vælger vores folketingsmedlemmer ind i.