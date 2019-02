Hvad skal der til for at få pengene til at slå til i sundhedsvæsnet? Aktiv dødshjælp?

Sundhedsvæsen: Speciallæge Christina Frøslev-Friis bringer et meget spændende emne på banen i avisen Danmark 14. februar. Hun skriver bl.a.: Skal alle patienter til alle tider have tilbudt alle former for behandling uanset omkostninger? Hvad skal vi som sundhedsvæsen tilbyde? Hvornår synes vi som samfund, at prisen er for høj?

Baggrunden er manglende økonomiske midler til at drive et sundhedsvæsen, hvor alle kan få den optimale behandling. Og manglende politisk vilje til at ville diskutere det.

Ifølge Christina Frøslev-Friis kan personalet ikke yde mere end de allerede gør, de har allerede alt for travlt. Hvis det er rigtigt, er der for mig at se kun to muligheder:

1. Man kan hæve skatten til det nødvendige niveau, så sundhedsvæsenet kan yde det optimale til alle patienter.

2. Man kan udvælge en befolkningsgruppe f.eks. alle over 70 år, der ikke kan påregne at få optimal behandling.

En tredje mulighed kunne være at legalisere retten til assisteret selvmord. Jeg er ikke sikker på, det rigtig vil batte noget, da de fleste af os jo hænger ved livet.

Jeg vover det ene øje og går ind for højere skat velvidende, at det vil udløse et ramaskrig.

Måske er der andre måder at gøre det på? Politikerne vil sandsynligvis fortsat sige mere effektivisering, hvilket den nye sundhedsreform vel dybest set også er et eksempel på. Spørgsmålet er, om det batter noget.