Hvad er der sket med vores land?

10. januar kommenterer John Jensen et indlæg fra Nour Shaaban på en 'rimelig' generaliserende måde. Som almindelig borger på linje med John Jensen vil jeg, ikke gerne, men nødtvungent, kommentere disse påstande og den holdning, der sandsynligvis ligger bag.

Kære John Jensen, du har i en menneskealder nydt godt af et trygt liv i vores fantastiske samfund, et samfund som indtil 80'erne var kendetegnet af åbenhed, tolerance og medmenneskelighed. Jeg husker vigtigheden af at have Dannebrog på rygsækken, når jeg blaffede rundt i Europa i 1960'erne - danskere blev mødt med respekt derude.

Når jeg nu læser dit indlæg, får jeg det dårligt, især fordi jeg bliver taget til indtægt for dine synspunkter i dit inkluderende 'vi'. Jeg ved ikke, hvad der er sket med det land, du og jeg lever i. Hvorfor vi er blevet et bange lilleputland, som gemmer os bag grænsekontrol, fremmedangst og intolerance?

Du repræsenterer holdninger, jeg ikke kan acceptere, så dit 'vi' er manipulerende! I stedet for at læse Shaabans indlæg som ønsker og håb, vælger du negativt at læse dem som krav, og den negative tilgang fortsætter du konsekvent - trist! Du fortsætter din generalisering med 'muslimer er i store træk umulige at integrere i et hvilket som helst kristent samfund', - 'hvor hårrejsende kriminelle mange muslimer er' - Danmarks og alle Europas politikere og befolkninger har fået nok af alt muslimsk'!

Og dit løsningsforslag: 'Smid tørklædet og bliv assimileret'! Tja...! Kære John Jensen, der er heldigvis mange danskere, som ikke kan tages til indtægt for dit 'vi'; der er mange, som gerne vil integrationen, der er mange som tager afstand fra smykkelov, grænsekontrol, isolering og tvangsfjernelse af børn fra Sjælsmark, bare for at nævne nogle få ting. Der er mange, som gerne vil integrere, og som kan forstå, at eksklusion skaber fortvivlelse, at eksklusion skaber usikkerhed, at eksklusion i yderste konsekvens kan skabe ekstremisme!

Når Nour Shaaban stiller sine spørgsmål, må vi gå ud fra, de er stillet med ønsket om at blive integreret på linje med rigtig mange andre flygtninge og indvandrere, som har måttet forlade deres hjemland, tvunget af omstændighederne. Disse mennesker skal mødes med venlighed, hjælpsomhed og forståelse, ikke med mistænkeliggørelse og eksklusion. Dine bemærkninger om flygtninges begærlighed og jagt på offentlig forsørgelse taler for sig selv, og oser af manglende forståelse og medmenneskelighed, samt angsten for at miste økonomisk - trist!

At der er problemer med ikke-tilpassede/kriminelle muslimer, som med så mange andre grupper, vil jeg ikke nægte. Sådan er det, og det skal der selvfølgelig reageres på - men skal det gå ud over det store flertal af muslimer, som ønsker et liv i fred og sikkerhed? Du har dog - desværre - ret i én ting. Politikerne er ikke tonedøve, men danser populistisk efter stemmer og følger langt hen ad vejen flertallets ønsker i stedet for at være visionære og stå på holdninger, som vælgerne så kan tage i betragtning, når de stemmer. Senest er Socialdemokratiets skred på jagt efter stemmer fra V og DF og bort fra respekt for menneskerettigheder et trist eksempel.

Du skriver 'vi i den vestlige verden bliver mere og mere tykhudede' Tal for dig selv! Måske er et flertal af befolkningen af samme holdning som dig, men så må man spørge med Niels Hausgaard 'om de fleste er de klogeste, eller bare de fleste?'