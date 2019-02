Hold fingrene fra dansk selvbestemmelse - også på skatteområdet

Ligesom ingen bryder sig om skattesnyd, så er det også svært at acceptere skatteunddragelse. Derfor ser jeg med stor alvor på, hvordan vi tilpasser vores skattesystemer til virkelighedens verden, hvor digitale og multinationale selskaber udfordrer de nationale skattesystemer. Det er derfor oplagt, at EU-politikere forholder sig til udfordringen, men det er ikke givet, at det er EU, der kan eller skal løse gåden. Men jeg nægter at gå i panik, selvom emnet kan opildne mange til at falde for politiske one-linerforslag på komplekse problemstillinger. Især vil jeg advare mod at gribe ud efter værktøjer, som undergraver dansk suverænitet og det økonomiske sikkerhedsnet under dansk velfærd og basal infrastruktur.

Den socialdemokratiske EU-parlamentariker Jeppe Kofod har sammen med sit partis EU-ordfører Peter Hummelgaard i sidste uge en kronik i Altinget hvor de argumenterer for, at EU skal fjerne landenes vetoret på skattespørgsmål. De lovpriser EU-Kommissionens forslag om at indføre flertalsbestemmelse i ministerrådet i skattespørgsmål. Sagt på dansk betyder det, at de er villige til at lade det danske skattetryk blive dikteret fra Bruxelles. Det er den helt forkerte vej at gå - med mindre den socialdemokratiske EU-politik har lavet en 180 graders vending til fordel for mere union. Dette vil det så være fair at melde ud, så vælgerne véd, hvor de har socialdemokraterne i grundlæggende spørgsmål om EU og nationalstatens suverænitet.

Jeppe Kofod har prioriteret en stor del af sit politiske arbejde i Europa-Parlamentet omkring udvalget for skattesnyd. Skattesnyd er en opgave der ligger udenfor Europa Parlamentets kompetenceområde og hermed er det også en besynderlig måde, Kofod har valgt at forvalte sit mandat på. Det er da også uden tvivl en kompliceret opgave, når han ender med at rose kommissionens forslag, der klart ligger op til at fratage landene retten til selv at fastsætte sine skatter. Det er bare milevidt fra de grundlæggende ønsker, danske borgere og virksomheder har til at skat, er noget vi aftaler i eget land. Og det er milevidt fra den logik, der er i at se skatteunddragelse og håndtering af beskatning af de multinationale selskaber i et globalt perspektiv.

Skattepolitik har altid været en konservativ mærkesag, der i sin kerne handler om at hente finansiering ind til de opgaver, vi i samfundet - læs: nationalstaten - skal og vil være fælles om at få løst. Skattepolitikken skal derfor indrettes på en måde, der stimulerer personer og virksomheder til at virke og udvikle sig. Det skal betale sig at tage et arbejde, tage et ansvar og en risiko. Og borgerne skal være trygge ved, at skattepengene bruges ansvarligt og effektivt, uanset om det handler om veje, folkeskole eller hospitaler. Skattepolitik er derfor et absolut nationalt anliggende, som også er et redskab for landene til at indrette sig.

Jeppe Kofod har en pointe i, at der skal findes løsninger, der modvirker skattesnyd. Især de digitale multinationale selskaber er i dag for manges vedkommende frit svævende i luften rent skatteteknisk, så det er svært at hente deres rimelige bidrag til den samfundsstruktur med uddannelser, social- og sundhedsvæsen, infrastruktur mv., som de bygger deres virksomhed på. Hvis de kan unddrage deres deltagelse i at medfinansiere samfundets livsvigtige institutioner, overlader de skattebyrden til borgerne og de små- og mellemstore virksomheder. Det er ikke i orden.

Hvert eneste land i EU skal selvfølgelig have lov til at finde den rette sammensætning af skatter m.m., så længe de fælles principper for frihandel overholdes til fordel for udviklingen af det indre marked. EU er endnu en af verdens tre største og stærkeste økonomier, blandt andet pga. den sunde konkurrence, der er mellem landene, og hvor også skattetrykket på virksomhederne indgår som et væsentligt værktøj, der fungerer som et livsvigtigt enzym for at holde Europa på dupperne i den globale konkurrence.

EU skal lave en fælles digital skattebase som på en simpel måde gør det muligt for borgere og virksomheder at gennemskue de i virkelighedens verden meget komplicerede skatte- og afgiftsarter, der er i de enkelte lande. Den form for gennemsigtighed kan aflive myter og udfordrer til en god og erhvervsvenlig dialog. Og så skal det aftales på et internationalt niveau, hvordan de globale techgiganter beskattes. OECD er på trapperne med et forslag, som forventes at bygge på beskatning af profit, retfærdig og lige ret for alle virksomheder - uanset størrelse samt beskyttelse imod dobbeltbeskatning. Det skal ske i et realistisk niveau - og uden at afgive suverænitet og lave mere union. Dét har Europa slet ikke brug for.