Hønges hetz var næsten fatal for befolkningen

Håndvask: Karsten Hønge travlt med at vaske hænder i Bios-sagen.

Vi må forstå, at Karsten Hønge ikke kunne drømme om at tage parti for det ene privatkapitalistiske firma fremfor det andet. Til gengæld bekymrer Karsten Hønge sig meget om befolkningens ve og vel.

Nu er det jo sådan, at den hetz, som ikke mindst Karsten Hønge og hans partifæller udøvede mod den nye operatør både under udvælgelsen og efter, at firmaet Bios havde vundet licitationen på lovlig vis, netop var ved at gå fatalt ud over befolkningen.

Havde andre ansvarlige politikere ikke samlet op efter slagtningen af Bios, havde en del af regionen været uden ambulancetjeneste. Det havde vist ikke fremmet befolkningens ve og vel.

Det havde været kønnere, hvis Karsten Hønge - eller én af hans partifæller i regionsrådet - efter Konkurrencestyrelsens redegørelse var stået frem og have beklaget deres medvirken til, at et ansvarligt firma blev så skammelig behandlet.

Men de står måske alle i køen ved håndvasken?