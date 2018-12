Højrefløjen har ikke patent på at gøre debatten giftig

Spytklatter: Højrefløjen har hovedansvaret for nutidens forråelse af debatten.

Det er Thomas Johannes Erichsens budskab i kronikken i avisen Danmark i torsdags. På samme plads forfægtede Carsten Jensen for nogle uger siden det synspunkt, at der var sammenhæng mellem en spytklat i hovedet på en buschauffør i Aalborg og Pernille Vermunds tale på Nye Borgerliges kongres.

I min tid som rådmand og ansvarlig for integration oplevede jeg på nært hold racismen de etniske grupper indbyrdes. Endvidere, at medarbejderne i det meget succesfulde etniske jobteam blev udsat for grov chikane af deres egne. Jeg ved, at den chikane eksisterer fortsat mod loyale etniske medarbejdere i Odense Kommune.

Og da jeg rejste spørgsmålet om det sociale bedrageri blandt de etniske grupper, hang såvel racisme- som nazianklagerne særdeles lavt.

At blive spyttet på er særdeles ubehageligt og nedværdigende. I universitetets sauna sad jeg for nogle år siden sammen med måske 15 etniske unge. De rejste sig på en gang, vendte sig om og overspyttede mig fra top til tå. Og i foråret på vej op på cyklen ved AMU-Fyn fik jeg en klat lige i synet af en modkørende ung somalier. Hvem er de åndelige faddere til disse spytklatter, Thomas Johannes Erichsen?

Forhåbentlig får fremtiden gavn af Bent Melchiors og Ozlem Cekics besøg på danske skoler for at fremme dialog og gensidig forståelse. Men at påstå forråelsen kun har én kilde; det er udenomssnak.