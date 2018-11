Højere pensionsalder? Tør S og DF gøre andet end at snakke?

På kant: Da ex-Beatlen John Lennon var ung, sagde han: "Bliv gammel uden mig". Det kom så, på en nærmest profetisk måde, til at holde stik på en meget trist måde. Han mente vist, at vi skulle leve livet her og nu og ikke bekymre os om alderdommen.

De fleste af os vil dog helst modtage "dommen", og blive gamle. Men mange mennesker er med god grund bekymrede for, om de kan holde til at arbejde frem til pensionsalderen. Adgang til værdige år som senior, er nemlig ekstrem socialt ulige fordelt. Vi lever meget forskellige liv, men har samme pensionsalder.

Vi skal række en hjælpende hånd til mennesker med et langt hårdt fysisk eller psykisk belastende arbejdsmiljø. Nedslidte skal komme ud på den anden side af arbejdslivet, uden at komme i klemme.

Allerede i næste valgperiode skal Folketinget tage stilling til at forhøje pensionsalderen endnu mere. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti taler meget om omsorg for nedslidte ældre, men tør de mon spænde overarmen og gøre andet og mere end at snakke?

Golfbaner, seniorhøjskoler og udlandsrejser venter elitepensionisterne. Hvis du haft et hårdt arbejdsliv, vil du få nogle barske år som seniorproletar.