Historiske biler i farezonen: Vi vil også gerne være her - og passe på klimaet

Klima: Bestræbelserne på at nedbringe CO2-udslippet giver udfordringer på lang række felter.

F.eks. for de historiske biler, som bliver mere og mere udbredte. De vækker glade minder om køreture i barndommen. Det kan f.eks. gælde en Folkevogn - Boblen, som i 1950'erne og 1960'erne gjorde danskerne til bilister. Der blev spinket og sparet, så den kunne erhverves og komme på lange køreture til udlandet. Det kan også være en kedelig grå Opel Olympia eller en Ford Anglia med skæv bagrude - for ikke at tale om en Mustang, som kun få kunne erhverve den gang, men som nu er en kær veteranbil, oftest erhvervet af en lidt ældre herre, der drømte om den i ungdommen, og først nu har haft råd til at købe.

Ejere af veteranbiler har organiseret sig i klubber for deres respektive bilmærker, de passer og pusler om. Flertallet af disse klubber er tilsluttet paraplyorganisationen, Motorhistorisk Samråd, som repræsenterer i alt 33.000 medlemmer.

På et nyligt holdt årsmøde blev fremtiden for de benzinslugende køretøjer berørt set i relation til miljødebatten. De fleste biler er fra den dengang, da der var tilsat bly i benzinen.

Naturligvis er nogle tusinde historiske køretøjers problemer med miljøet ikke det største hjørne i hele klimaproblematikken. Men samrådet er af den faste overbevisning, at bevarelsen af de historiske køretøjer er vigtig i fortællingen om Danmarks historie i nyere tid. Ja, det er svært at komme uden om bilismen, der var med til at udvikle vort land til det moderne mobile samfund, vi har i dag.

Det koster masser af CO2 at producere nye biler med eller uden benzinmotorer. Det regnskab vægter tungere, end hvad nogle tusinde benzinslugende veteranbiler kan udlede i de få måneder, de af forsikringsmæssige årsager må køre hvert år, og de få kilometer de tilbagelægger.