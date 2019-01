Her er et plaster ikke nok

Sygefravær: Innovationsminister Sophie Løhde (V) har sat fokus på, hvordan regeringen med en ny sygefraværs-pakke til 100 millioner kroner. Både Innovationsminister Sophie Løhde og Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen giver udtryk for, at det ikke forstår "sygefraværs situationen".

Hvordan i alverden kan man sidde på Christiansborg, og sende den ene store besparelse ud, som rammer både hverdagen for borgerne og de offentlige ansatte, vel at mærke, for at få råd til skattelettelser til de rigeste, og samtidig tro, at det ikke betyder noget for medarbejdernes arbejdsmiljø og sygefraværet?

Rapporten som de to ministre baserer deres uvidenhed på, får kritik af eksperter, fordi den er vildledende. Man kan ikke sammenligne sygefraværet i den offentlige sektor med sygefraværet i det private, da der er forskelle i køn, alder, uddannelse, arbejdsfunktion. Tager man hensyn til forskellene, så vil der kun være en forskel på 2,5 syge dag om året mellem medarbejdere der er ansat i henholdsvis den offentlige- og private sektor. Frem for at blive hængt ud, burde de offentlige ansatte have en medalje for at klare "det pres", som de udsættes for, så godt, som de rent faktisk gør.

Man behøver ikke at have fulgt meget med for at vide, at der løbes stærkt blandt personalet i vores børnehaver, skoler, uddannelsesinstitutioner, ældrecentre, hjemmeplejen, botilbud, hospitaler og for den sags skyld hos politiet. Så frem for at give sygefraværet "plaster på", bør vi ændre på de arbejdsforhold, og det arbejdspres, som gør folk syge. Derfor skal vi stoppe nedskæringerne hos alle de offentlige ansatte, som hverdag gør en forskel med deres indsats! Og ja, hvad med finansieringen? Jo, vi kan starte med at bekæmpe skattely, snyd og hvidvask - og når de penge kommer i den "fælles kasse" - så vil det gavne vores velfærdsområder og medarbejdere i den offentlige sektor.